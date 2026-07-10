テレビ信州の深夜バラエティー「MSAのやったもんガチ」にもレギュラー出演中の「つぶらあい」さんが、2nd DVD「イケない従順」（発売元：ギルド、収録時間：123分、価格：4400円）の発売記念イベントを6月27日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

DVDリリースは2年ぶりということで、育乳サロンに通いながらボディーメイクに努めてきたというつぶらさん。バストもGカップからIカップにサイズアップし、お腹まわりを引き締めたことで、お尻の曲線美もいっそう際立つように。万全を期してカメラと向き合ったそうである。

――どんな内容ですか？

【つぶらあい】 2月に都内のスタジオで撮ったのですが、チャプターごとにいろいろな役を演じています。特に印象的だったのは、ドSの高校生を演じた冒頭シーン。初めての演技でガチガチでしたが、ファンの方々からも好評をいただきました。

――それ以外のシーンは？

【つぶらあい】 朝ベッドで（視聴者を）起こしてあげたり、バスルームで体の洗いっこをしたり、トレンチコートを脱いでボディーラインで攻めるシーンがあったり。チェック柄のベストにタイトな黒のスカートという、OL風スタイルで魅せるところも撮りました。

――オススメは？

【つぶらあい】 やっぱり制服＆ルーズソックスがキマっていると思うので、高校生を演じているシーンを挙げたいです。スマホで盗撮されるという設定になっていて、「なに撮ってんだよ！」とカメラに向かって責め立てる展開もすごかったです。

――作品に点数を付けるなら？

【つぶらあい】 100点満点なら95点です。監督さんやスタッフの方々の立ち回りが上手で、どんどん気分が乗って楽しくやれました。現在の自分の最大限を出すことができたし、残りの5点は次回への期待も込めて！ 3rd DVDが出せるようにがんばります。

イベント開催前には、「どの水着にしたらいいか？」とファンに問いかけ、最も得票が多かったゴールドのビキニでステージに登場。めちゃくちゃ気合いの入ったサイズ感であるが、グラビア向きに仕上がった体で会場を沸かせた。撮影会はすぐ満枠になることが多いので、参加したい人は早めのチェックを心がけよう。