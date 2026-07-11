ソフマップAKIBA アミューズメント館で毎月恒例のバラエティー番組「グラドルあおてんじょ～!! vol.11」（略称：グラてん）が6月28日に開催され、水沢あおさん、木村絵里子さん、櫻木はるさん、雪餅羽（のわん）もえさん、宮川みやびさんが登場した。

2025年8月の立ち上げ以降、レギュラーキャスト「グラてんガールズ」の成長もあって評判も上々。フレッシュ撮影会のYouTube公式チャンネルにて、6月9日に配信された「超大規模プール撮影会に潜入」で水沢さんがバズったことも功を奏し、多くのファンが会場に詰めかけた。

――すっかり人気イベントになりましたが、近況や今夏の目標をそれぞれ聞かせてください。

【水沢あお】 最近思うのですが、メインMCよりもグラてんガールズのほうが向いているんじゃないかと。みんなより自分のほうがポンコツだし、体を張ったパフォーマンスがしたいですから（笑）。見た目がクールと言われるだけに、ギャップで楽しませたいです。

【木村絵里子】 どんな部分が自分の魅力になるのかは手探りですが、楽しみながら取り組めています。今夏にやってみたいことは……まだ参加したことがないので、プール撮影会にチャレンジしたいです。

【櫻木はる】 「レースアンバサダーアワード2026 ルーキーディヴィジョン」のファイナリストに残ることができました。結構ハスキーボイスなので、聴いたファンの方々から「落ち着く声が大好き」と言っていただけるので、声を魅力にがんばりたいです！

【雪餅羽もえ】 グラビア活動3年目になりますが、いろいろな撮影会に出てポージングや表情の研究をさせていただいてます。この夏はやっぱりプール大撮影会に出たいし、プライベートではBBQや花火大会に行きたいです。

【宮川みやび】 ずっとフリーランスでしたが、事務所（ゼロイチファミリア）に入ったらトントン拍子でグラビア誌に載って、ファンの方々に喜んでいただけました。キャラ的には変わらず「ポンコツびぃちゃん」でいこうと思っていますが、最近引っ越したので汚部屋はきれいにしようと思っています（笑）。

イベントの様子はYouTubeの「ソフマップLIVE」で視聴できるが、メインMCの水沢さんも体当たりでハチャメチャな企画に挑み、罰ゲームまで科されるのが見どころ。次回は7月19日を予定している。また、櫻木さんがファイナリストに残っているルーキーディヴィジョン受賞者の発表と表彰式は、7月12日にグレースバリ秋葉原（パセラリゾーツAKIBAの8F）で開催される「ギャルパラ七夕祭り」にて。受賞となれば大きな弾みとなりそうだ。