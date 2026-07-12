抜群のスタイルと雪のような白肌が魅力。撮影会でも高い人気を誇る鹿（しか）さんが、8th DVD「再臨」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：134分、価格：4620円）の発売記念イベントを7月4日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
2024年2月にリリースされた前作「けしからんにもほどがある」でイメージDVDを卒業した鹿さんだが、熱のこもった監督からの説得もあって再始動を決意。4月に都内で撮影された8th DVDは、チャプターごとに鹿さんのやりたいことを詰め込んだ映像に仕上がっている。
――どんなシーンが楽しめますか？
【鹿】 部屋で過ごしているときにセーターを脱いだり、お風呂で（視聴者と）イチャイチャを始めたり、フードデリバリーの配達員になって「お待たせしました」と家を訪問したり。公開するとSNSで最も反応がある制服姿も、しっかり入れさせていただきました。
――オススメは？
【鹿】 競泳水着のシーンです。衣装はすべて監督さんと相談して決めたのですが、「せっかくの機会なので競泳水着は破る展開にしたい」と自分から提案。ビリビリに破いて肌が見えるところを楽しんでほしいです。
――スタイルの良さが際立つところを挙げるなら？
【鹿】 寝室でオレンジ色の浴衣を脱ぐシーンです。ギリギリ露出の赤の水着を披露するのですが、体のラインも美しく出せていると思うし、清楚な浴衣姿からのギャップも推したいです。
――今後の抱負も。
【鹿】 この2年くらいは撮影会が多かったのですが、いろいろな形で表現することを続けたいです。30歳になる（10月10日）までには、もっと肌もきれいにして、スタイルにも磨きをかけたいと考えています。
明確なアナウンスはないが、「またグラビア作品をがんばっていきたい」と語っていたし、9th DVDリリースを期待したいところだ。今夏の活動については「撮影会にいっぱい出るので会いに来てほしいです！」と参加を呼びかけた。
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