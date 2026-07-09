押しも押されぬグラビア界のレジェンドで、栃木県の魅力を伝える「とちぎ未来大使」も務めている小池里奈（こいけ・りな）さんが、4thトレーディングカード「小池里奈 ～ESSENCE～」（発売元：WooHooカンパニー、価格：1BOX 6600円）の発売記念イベントを6月27日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

2006年1月に発売された1st写真集を起点にすれば、グラビア活動は今年で20周年というアニバーサリー。デビュー当時から知るファンは多いと思うが、まさかこれほど長期間にわたるとは誰も考えもしなかっただろう。軌跡のメモリアルを祝う意味でも、参加チケットが完売したのは言うまでもない。

――びっくりですね。

【小池里奈】 中1のころからなので、20年なんてヤバイですよね。でも、大人になったらなったでグラビアに対する考え方も変わるし、いまの年齢で体型を維持するという面でも、この仕事が好きで楽しませてもらっています。

――トレカは1年ぶりですが、仕上がりはいかがですか？

【小池里奈】 専用バインダーの表紙もそうですが、チャレンジの気持ちで白のガーターランジェリーとか、これまでと違う衣装を選ばせていただきました。トレカにしては珍しく、モノクロの写真が入っているのもおしゃれだと思います。

――お気に入りは？

【小池里奈】 シックな黒のランジェリーに茶色のキャミワンピ、バブーシュカ（ヘッドスカーフ）を組み合わせたカードです。甘くて可愛い印象だけど、よく見たらハイレグで大人っぽいのが自分らしいかなと。ファンの方々にも気に入っていただけました。

――この先もグラビアをがんばれそうですね。

【小池里奈】 自分にしかできないものを表現していきたいです。ずいぶん長く応援していただいてますが、「そろそろ良い（結婚の）報告が聞きたい」とも言われるし、その期待に応えたい気持ちもありますけれど（笑）。

透明感と可愛さはデビュー当時と変わらないし、小池さんだけが持つ表現力に対する需要は間違いなくあると思う。FLASH編集部による最新デジタル写真集「永遠なんていらない」も、6月23日から配信がスタート。「7月からまたお知らせできる仕事の情報もあるので、SNSを見てほしいです」と呼びかけた。