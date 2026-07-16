R1500湾曲＆200Hz対応 JAPANNEXT、30インチWFHDゲーミングモニター発売
JAPANNEXTは、30インチのVAパネルを搭載した湾曲ウルトラワイドゲーミングモニター「JN-VC30G200WF-HS」を7月16日に発売する。直販価格は37,480円だ。販売はAmazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングで行うという。
JN-VC30G200WF-HSは、2560×1080のWFHD解像度と21:9アスペクト比を採用した30インチの湾曲ウルトラワイドモデルだ。曲率はR1500で、画面全体を見渡しやすく、レーシングゲームやMMOのように広い表示領域を生かしたい用途に向く構成だ。VAパネルならではの3000:1の高コントラスト比により、黒の締まりや奥行き感のある映像表現を狙える点も特徴だ。
ゲーミング性能も強い。200Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度に対応し、素早い視点移動でも滑らかな表示を実現する設計だ。さらに、AdaptiveSync(FreeSync)によるティアリング低減、HDR表示、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも備え、長時間プレイ時の見やすさにも配慮している。PS5とはフルHD:120Hz接続に対応し、家庭用ゲーム機でも高精細なプレイを楽しめるという。
実用面では、昇降式多機能スタンドを搭載し、横置き時で最大120mmの高さ調整と左右各30°のスイーベルが可能だ。接続端子はHDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×2、オーディオ出力×1を備え、75×75mmのVESAマウントにも対応する。スピーカーは2W×2を内蔵し、本体サイズはスタンド有りでおよそ幅708×奥行237×高さ400-520mm、重量はおよそ4.8kgとなる。メーカー保証は2年だ。
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