JAPANNEXT、モニ研コラボモデル発売　「鬼拭」が当たるキャンペーンを8月末まで開催

JAPANNEXTは、モニター・ディスプレイ専門情報サイト「モニ研」監修の液晶ディスプレイ「JN-i27G180Q-ARM-MK」の発売を記念し、2種類の発売記念キャンペーンを7月23日から開催する。対象製品の購入者や公式Xのフォロー&リポスト参加者に、モニター専用の超強力クリーニングクロス「鬼拭（おにふき）」が当たる内容だ。

この「JN-i27G180Q-ARM-MK」は、JAPANNEXTとモニ研がこだわりを詰め込んだコラボレーションモデルだという。ゲーミングモニターとしての使い勝手を重視した製品で、液晶ディスプレイならではの表示特性と、専門サイト監修の知見を組み合わせた点が特徴となる。

1つ目はXフォロー&リポストキャンペーンで、期間は7月23日から8月2日23:59までだ。JAPANNEXT公式Xとモニ研公式Xをフォローし、対象投稿をリポストした人の中から抽選で計50名に「鬼拭」がプレゼントされる。

2つ目は公式サイト購入者向けプレゼントキャンペーンで、期間は7月23日から8月31日23:59までだ。JAPANNEXT公式サイトで「JN-i27G180Q-ARM-MK」を購入した先着50名に「鬼拭」がプレゼントされる。