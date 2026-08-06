13,480円で買える高コスパ液晶！ JAPANNEXT、21.5型IPSフルHDモニター発売
JAPANNEXTは、21.5インチIPSパネル搭載のフルHD液晶モニター「JN-IPS215FNS」を8月6日に発売する。直販価格は13,480円で、購入は公式商品ページのほか、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングで可能だ。
「JN-IPS215FNS」は、21.5インチのIPSパネルに1920×1080ドットのフルHD解像度を組み合わせた液晶モニターだ。上下左右178度の広視野角に対応し、見る角度による色やコントラストの変化を抑える。sRGB 100%の広色域と最大輝度300cd/㎡により、動画や写真を自然で鮮やかな発色で表示する設計だ。
映像機能ではHDR表示に対応し、明暗差のあるシーンをより立体的に映し出す。さらにAdaptiveSync FreeSync対応により、映像のフレームずれによるティアリングを抑え、滑らかな描画を狙う。リフレッシュレートは100Hzで、ゲームやスクロールの多い作業でも動きの追従性を高めやすい仕様だ。加えて、フリッカーフリーとブルーライト軽減モードを備え、長時間利用時の目への負担軽減にも配慮する。
接続端子はHDMI 1.4×1とDisplayPort 1.2×1を搭載し、どちらも100Hz入力に対応する。75×75mmのVESAマウントにも対応するため、モニターアームや別売りスタンドとの組み合わせもしやすい。本体カラーはブラックで、スピーカーは非搭載だ。外形サイズはスタンド有でおよそ幅493×奥行180×高さ363mm、重量はおよそ2.1kgとなる。メーカー保証は2年付帯する。
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