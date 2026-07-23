JAPANNEXT、モニターアーム付き27インチWQHDゲーミングモニター発売 180Hz対応で約3万円
JAPANNEXTは7月23日、27インチIPSパネル搭載のWQHDゲーミングモニター「JN-i27G180Q-ARM-MK」を販路限定で発売すると発表した。直販価格は29,980円で、モニター・ディスプレイの専門情報サイト「モニ研」監修のもと、JAPANNEXTとして初めてモニターアームを同梱したモデルだという。
27インチのWQHD解像度に加え、180Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を備え、FPSをはじめとする動きの速いゲームでも滑らかな表示を狙える構成となっている。IPSパネル採用により上下左右178度の広視野角を確保し、ゲームだけでなく作業用途でも見やすい表示を実現する。
映像面では、最大輝度500cd/㎡、sRGB 100%、DCI-P3 95%に対応し、HDR400相当の表現力を持つとしている。さらに、モニ研の監修による標準カラー設定を採用し、ゲーム映像の見やすさと色の自然さを両立する設計だという。起動時のモニ研ロゴ表示や外箱のロゴ採用など、コラボモデルならではの仕様も盛り込んでいる。
接続端子はHDMI 2.0×2とDisplayPort 1.2×2を備え、DisplayPort接続時は180Hz表示に対応する。PS5とのWQHD 120Hz接続にも対応し、対応ゲーム機やPCで高精細なゲーム体験を楽しめる。加えて、AdaptiveSync対応、フリッカーフリー、ブルーライト軽減モードも搭載し、長時間の利用にも配慮している。
購入はJAPANNEXT公式の商品紹介ページのほか、Amazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングで案内されている。なお、通常のモニタースタンドは同梱されず、75×75mmのVESAマウント対応により付属のモニターアームや別売りスタンドの取り付けが可能だという。メーカー保証は2年間となる。
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