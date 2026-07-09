17,980円で導入できる14インチモバイルモニター　JAPANNEXTが新モデル発売

JAPANNEXTは、14インチIPSパネル搭載のフルHDモバイルモニター「JN-MD-IPS14F-N」を7月9日に発売する。直販価格は17,980円で、ECサイト限定販売となる。

画面は14インチ、解像度は1920×1080のフルHDで、IPS(ADS)パネルならではの広い視野角上下左右170度を備える。正面以外から見ても色やコントラストの変化が起きにくく、資料表示や動画視聴、ゲーム用途でも見やすさを確保しやすい設計だ。

本体は約800g、最薄部6mmの薄型軽量設計。折りたたみ式のスマートケースが付属し、持ち運び時は保護ケースとして、使用時はスタンドとして活用できる。ワーケーションや外出先、自宅のリビングなど、据え置き型の大画面を置きにくい環境でも、手軽にマルチディスプレイ環境を構築できる。

接続端子はUSB-C×2とminiHDMI×1を搭載。USB-Cは映像と電源を1本でまかなうハイブリッド接続に対応し、miniHDMI使用時はUSB-C端子からの電源供給が必要だという。さらにAdaptiveSync(FreeSync)対応で映像のティアリングを抑え、フリッカーフリーとブルーライト軽減モードも備える。2W×2のスピーカーを内蔵し、VESAマウントには非対応だ。2年間のメーカー保証が付くのも安心材料となっている。