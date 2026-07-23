50インチ4Kが5万円台！ JAPANNEXT、新型大型モニター「JN-V50U2-M」を発売
JAPANNEXTは、50インチVAパネルを搭載した4K大型液晶モニター「JN-V50U2-M」を、7月23日に発売する。直販価格は59,980円で、3年保証モデル「JN-V50U2-M-H3」は62,980円、5年保証モデル「JN-V50U2-M-H5」は65,980円だ。
「JN-V50U2-M」は、4K解像度3840×2160ピクセルに対応し、フルHDの約4倍となる作業領域を確保できる大型ディスプレイ。VAパネルならではの高いコントラストと、5000:1のコントラスト比により、黒の沈み込みとメリハリのある映像表現を実現するという。会議室での資料表示はもちろん、サイネージ、映像鑑賞、家庭用ゲーム機との接続など、幅広い用途を想定した製品だ。
機能面では、HDMI 2.0を3系統備えるほか、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力端子も搭載する。USBメモリを挿すだけで画像や動画を再生できる簡易デジタルサイネージ機能も特徴。なお、再生にはリモコン操作が必要で、自動再生には対応しない。8W×2のスピーカーを内蔵し、200×200mmのVESAマウントにも対応するため、壁掛け金具やスタンドへの取り付けもしやすい構成だ。
重量はおよそ9.5kgとなる。50インチの大画面に加え、屋内サイネージやプレゼン用途、映像コンテンツの表示までこなせる点が、このモニターの強みだ。保証は通常モデルが2年で、用途や安心感に応じて3年保証、5年保証の上位モデルも選べる。
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