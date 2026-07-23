USB-Cケーブル1本で快適、65W給電対応の28インチ4Kモニター発売
JAPANNEXTは、28インチのIPSパネルを搭載し、USB-Cで最大65W給電に対応した4K液晶モニター「JN-Ei283UHDR-C65W」を、価格.com限定モデルとして7月23日に発売する。直販価格は27,980円。
「JN-Ei283UHDR-C65W」は、3840×2160ドットの4K解像度に対応する28インチモニターだ。フルHDの4倍にあたる表示領域を生かし、複数ウィンドウを並べた作業や高精細な映像視聴に向く設計だ。IPS(AAS)パネル採用により、上下左右178度の広視野角を実現し、角度が変わっても色やコントラストの変化が起きにくいという。
表示性能も特徴的だ。最大輝度は300cd/㎡、色域はsRGB 100%に対応し、写真や動画を鮮やかに表示する。さらにHDR表示に対応し、明暗差のある映像でも奥行きのある描写を狙える。リフレッシュレートは60Hzで、AdaptiveSync(FreeSync)も備え、ティアリングを抑えた滑らかな映像表示にも配慮している。
接続端子はHDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1を装備する。USB-C端子は映像出力に加え最大65W給電に対応し、対応ノートPCならケーブル1本で接続と充電をまとめられる。KVM機能も搭載しており、接続したキーボードやマウスを複数PC間で共有しやすい。加えて、フリッカー軽減やブルーライト軽減モード、100×100mm VESAマウントにも対応する。スピーカーは非搭載で、本体サイズはスタンド有りで高さ475×幅639×奥行185mm、重量は約4.7kgとなる。
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