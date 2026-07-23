JAPANNEXT、65W給電対応USB-C搭載の27インチ4Kディスプレイを発売
JAPANNEXTは、27インチのIPSパネルを採用した4K液晶モニター「JN-IPS27U-C6」を、価格.com限定モデルとして7月23日に発売する。直販価格は28,980円。
JN-IPS27U-C6は、3840×2160ドットの4K解像度に対応し、フルHDの4倍にあたる表示領域を確保する。複数ウィンドウを並べやすく、作業効率を高めやすいのが強みだ。IPS(AHVA)パネルを採用し、上下左右178度の広視野角を実現する。さらにsRGB 99%の広色域、最大輝度300cd/㎡、HDR対応により、映像や写真を色鮮やかに表示する仕様となっている。
接続端子はHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1、USB-C×1を備える。USB-Cは最大65W給電に対応し、対応ノートPCなら映像出力と給電をケーブル1本でまかなえるため、デスク周りをすっきりまとめやすい。75×75mmのVESAマウントにも対応し、モニターアームの活用も可能だ。2W×2のスピーカーも内蔵する。
本体サイズはスタンドありで高さ462×幅614×奥行200mm、スタンドなしで高さ363×幅614×奥行61mm、重量は約4.39kgとなる。保証期間は2年だ。
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