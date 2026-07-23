280Hz×OLEDで滑らか表示、JAPANNEXTの27型WQHDゲーミングモニター登場
JAPANNEXTは、27インチ有機EL（OLED）パネル搭載のWQHDゲーミングモニター「JN-EOD27G280Q-HSPC6」を、カカクコムが運営する購買支援サイト「価格.com」の限定モデルとして、7月23日に発売する。直販価格は69,980円。
「JN-EOD27G280Q-HSPC6」は、27インチのWQHD（2560×1440）解像度を採用し、フルHD比で約1.8倍の作業領域を確保する。有機ELパネルならではの深い黒表現と1500000:1の高コントラスト、sRGB:152%、DCI-P3:112%、Adobe RGB:113%の広色域に対応し、ゲーム映像はもちろん、動画編集や写真編集でも色再現性を活かせる設計だ。最薄部約5mmのスリム筐体も特徴となる。
表示性能では、280Hzの高速リフレッシュレートと0.03ms（GTG:OD時）の応答速度を備え、動きの速いFPSやアクションゲームで残像感を抑えた滑らかな映像表示を狙う。3つのゲームモード、VRR（可変リフレッシュレート）、AdaptiveSync（FreeSync）にも対応し、ティアリングやスタッタリングの抑制にも配慮する。さらに、PS5とのWQHD 120Hz接続にも対応し、コンソールゲームでも高精細かつなめらかな描画を楽しめるという。
接続性も充実だ。HDMI 2.1×2、DisplayPort 1.4×1（DSC対応）、USB-C×1を搭載し、USB-Cは最大65W給電に対応するため、対応ノートPCならケーブル1本で映像出力と充電をまかなえる。昇降式の多機能スタンドは最大130mmの高さ調整、ピボット回転、左右各20度のスイーベルに対応し、100×100mmのVESAマウントも利用可能だ。スピーカーは非搭載で、メーカー保証は2年となる。
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