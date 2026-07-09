75インチ4Kモニターが20万円台　JAPANNEXT「JN-IPS75U-M」発売

JAPANNEXTは、75インチIPSパネル搭載の4K大型液晶モニター「JN-IPS75U-M」を、7月9日に発売する。直販価格は204,980円。さらに、3年保証モデル「JN-IPS75U-M-H3」（215,230円）と5年保証モデル「JN-IPS75U-M-H5」（225,480円）も同時展開する。

「JN-IPS75U-M」は、3840×2160ドットの4K解像度に対応し、フルHDの約4倍にあたる表示領域を確保する大型液晶モニターだ。視野角は上下左右178度のIPS(ADS)パネルを採用し、会議室での資料表示からサイネージ、映画鑑賞まで幅広い用途に向くという。最大輝度は400cd/㎡で、HDR400相当の表現力により、明暗差のある映像も立体感のある見え方を実現する。

接続端子はHDMI 2.0×3に加え、ビデオ/音声入力端子、コンポーネント入力端子、オプティカル音声出力端子を備える。パソコンだけでなく、ブルーレイディスクプレーヤーや家庭用ゲーム機、デジタルビデオカメラとも接続しやすい構成だ。USBポートを使えば、USBメモリ内の画像や動画を再生でき、屋内用の簡易デジタルサイネージとしても活用できる。ただし、自動再生には非対応で、再生時にはリモコン操作が必要だという。

本体はVESA 400×300mmに対応し、壁掛け金具やスタンドへの取り付けが可能だ。8W×2のスピーカーを内蔵し、リモコンも同梱する。サイズはおよそ幅1667×奥行292×高さ1020mm、スタンドなしでは幅1667×奥行85×高さ960mm、重量はおよそ20kgとなる。メーカー保証は2年で、3年保証モデル「JN-IPS75U-M-H3」と5年保証モデル「JN-IPS75U-M-H5」も選べるのが特徴だ。