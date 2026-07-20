10年目の「QTTA」に新作！シビレ酸辣湯麺が本日発売

東洋水産は「MARUCHAN QTTA シビレ酸辣湯麺」（254円）を本日7月20日より、全国にて発売します。

「MARUCHAN QTTA」は、2017年3月に発売した、“しっかりとした食べごたえ”をコンセプトとする縦型カップ麺シリーズ。今年で10年目を迎え、新商品を展開します。



「シビレ酸辣湯麺」は、チキンの旨みをベースに、黒酢の風味を利かせ、花椒・唐辛子・山椒・胡椒でシビレる辛みと香りを加えたスープが特徴。「旨み・辛み・酸味」を調和させているとのこと。具材には、チンゲン菜、たまご、粗挽唐辛子を使用。



麺は、同社の独自の「もちっと製法」を用いた、なめらかで弾力のあるスープによく絡む麺を採用。ラードを使用した油で揚げることで、香ばしい風味を引き出しています。



10年目の「MARUCHAN QTTA」

シビレ酸辣湯麺、この夏食べたい！

「MARUCHAN QTTA」は麺のもっちりした弾力に定評がありますよね。新商品も毎回ユニークな味が出てくるのが楽しいです。



今回は、すっぱ辛い＆シビ辛の「シビレ酸辣湯麺」。夏の季節にぴったりはまりますね！



酸辣湯系の味が好きな人は、この夏、試してみてはいかがでしょうか？

（※文中の価格はすべて税込）