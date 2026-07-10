「モンスターハンター」「ロックマン」などの人気シリーズがラインアップ！
『バイオハザード レクイエム』など名作がそろい踏み！「CAPCOM SUMMER SALE」を開催
カプコンは7月10日、「CAPCOM SUMMER SALE」を各デジタルストアで開催中だと発表。セール期間はストアごとで異なるので、下記を確認してほしい。
今回のセールでは、「モンスターハンター」「バイオハザード」「逆転裁判」「デビル メイ クライ」などのシリーズ作やアクションゲームの数々が、お求めやすい価格になって登場。
以下では、セールタイトルの一部を紹介。ほかにも人気タイトルがそろっているので、詳しくは特設ページを確認してほしい。
【セール概要】
セール名：CAPCOM SUMMER SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale04-2ej72/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品はほかのセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
■PlayStation Store
2026年7月14日23時59分まで ※PS Plus会員限定
●PS5『モンスターハンターワイルズ』（ゲーム本編）
通常価格：8990円
セール価格【58％オフ!!】：3775円
●PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
●PS5／PS4『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【84％オフ!!】：958円
●PS5『バイオハザード レクイエム』（ゲーム本編）
通常価格：8990円
セール価格【20％オフ!!】：7192円
●PS5／PS4『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）
通常価格：5990円
セール価格【70％オフ!!】：1797円
●PS5／PS4『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）
通常価格：9990円
セール価格【67％オフ!!】：3296円
収録内容：
『BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション』
『BIOHAZARD RE:3 Z Version』
『BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック』
『BIOHAZARD RESISTANCE』
『BIOHAZARD RE:4 Gold Edition』
『BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES』
●PS5／PS4『BIOHAZARD 7 Gold Edition & VILLAGE Gold Edition バンドル』（ゲーム本編 パック）
通常価格：7990円
セール価格【75％オフ!!】：1997円
収録内容：
『バイオハザード7 レジデント イービル ゴールドエディション』
『バイオハザード ヴィレッジ ゴールドエディション』
●PS4『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【40％オフ!!】：2994円
●PS4『逆転裁判123+456コレクション』（ゲーム本編 パック）
通常価格：6990円
セール価格【55％オフ!!】：3145円
収録内容：
『逆転裁判123 成歩堂セレクション』
『逆転裁判456 王泥喜セレクション』
●PS4『ゴースト トリック』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
●PS4『ロックマン クラシックス コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：1490円
セール価格【60％オフ!!】：596円
●PS4『ロックマンX アニバーサリー コレクション』（ゲーム本編）
通常価格：2490円
セール価格【60％オフ!!】：996円
●PS4『ロックマン30周年5タイトルパック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
収録内容：
『ロックマン クラシックス コレクション』
『ロックマン クラシックス コレクション 2』
『ロックマンX アニバーサリー コレクション』
『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』
『ロックマン11 運命の歯車!!』
■Steam Store
2026年7月24日1時59分まで
【Capcom Mid-Summer Sale】
https://store.steampowered.com/publisher/capcom
●Steam『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』（ゲーム本編）
通常価格：8990円
セール価格【20％オフ!!】：7192円
●Steam『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
収録内容：
『モンスターハンター ストーリーズ』
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』
●Steam『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』（ゲーム本編+プレイヤーバージル）
通常価格：2990円
セール価格【85％オフ!!】：448円
●Steam『デビル メイ クライ HDコレクション』（ゲーム本編）
通常価格：2990円
セール価格【85％オフ!!】：448円
●Steam『鬼武者1+2 パック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：4990円
セール価格【50％オフ!!】：2495円
収録内容：
『鬼武者』
『鬼武者2』
●Steam『デッドライジング デラックスリマスター』（ゲーム本編）
通常価格：4,990円
セール価格【50％オフ!!】：2495円
●Steam『大神 絶景版』（ゲーム本編）
通常価格：3046円
セール価格【50％オフ!!】：1523円
●Steam『MONSTER HUNTER STORIES SERIES PACK』（バンドル）
バンドル価格：8302円
収録内容：
『モンスターハンター ストーリーズ』
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～ 』
『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』
●Steam『DEAD RISING FRANCHISE PACK』（バンドル）
バンドル価格：3496円
収録内容：
『デッドライジング デラックスリマスター』
『デッドライジング 2』
『デッドライジング 2 オフ・ザ・レコード』
『デッドライジング 3 Apocalypse Edition』
『デッドライジング 4』
●Steam『Devil May Cry FRANCHISE PACK』（バンドル）
バンドル価格：1498円
収録内容：
『デビル メイ クライ HDコレクション』
『デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション』
『デビル メイ クライ 5 プレイヤーバージルパック』
『DmC: Devil May Cry』
©CAPCOM
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