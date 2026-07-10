ロード時間を変える一枚　MSI「SPATIUM M452 500GB」登場

エムエスアイコンピュータージャパンは7月10日、PCIe Gen4接続とNVMe 1.4規格に対応するM.2 SSD「SPATIUM M452 PCIe 4.0 NVMe M.2 500GB」を発売した。価格はオープン価格となっている。M.2 2280フォームファクタを採用し、容量は500GB、ゲーミング用途から日常のストレージ拡張まで幅広く狙う製品だ。
この製品の核となる特徴は、Phison製E29Tコントローラと3D NANDを採用し、シーケンシャルリード最大3,600MB/s、シーケンシャルライト最大3,100MB/sという転送性能を実現する点。大容量データのコピーやゲームのロード、動画編集など、読み書き速度が求められる作業で力を発揮する構成だ。
さらに、ランダムリード最大470,000IOPS、ランダムライト最大750,000IOPSに対応し、細かなデータアクセスにも強い設計だ。加えて、TRIMやSMART機能、LDPC ECC、E2E Data Protectionを備え、エラー訂正とデータ保護にも配慮している。保証期間は最長5年間、または150TBWに達するまでの早い方となるため、長期運用を見据えた選択肢にもなりやすい製品だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります