NTTドコモビジネスは、全国に分散配置されたGPUリソースを統合的に活用できる実証環境「GPU over APN Testbed」を、2026年7月6日より提供開始した。

同基盤では、全国8か所のデータセンターに分散されたGPU環境と100Gbps級の「IOWN APN」を用いて、自組織のAIワークロードを検証できる。これまで同社が「GPU over APN」として推進してきた実証実験を、企業や研究機関、パートナーに広げるもので、同環境を起点として分散GPUのユースケースを開拓していく狙いだ。

NTTドコモビジネスのイノベーションセンター IOWN推進室 担当課長である野山瑛哲氏は、同環境について「我々だけの検証成果だった“離れたGPUをひとつに束ねる技術”を、顧客のユースケースで試せる場を提供する」と説明した。

やむを得ない・あえての分散需要に対応する「GPU over APN」

今回の実証環境の前段となる「GPU over APN」とは、低遅延・高速大容量通信を特徴とする「IOWN APN（All-Photonics Network）」で複数のデータセンター間をつなぎ、分散配置されたGPUの柔軟な活用を実現する取り組みである。

同社 イノベーションセンター IOWN推進室 担当部長 エバンジェリストの張暁晶氏は、AIインフラを分散させる背景として、「やむを得ない分散」と「あえて行う分散」という2つの側面があると説明する。

やむを得ず分散する理由は、GPUサーバーの消費電力急増に伴う電力や設備、冷却能力の確保、GPUサーバー群の重量増への対応といった「インフラの制約」からだ。張氏は、「こうした“物理的な天井”によって、すべてを1箇所に集められない状況が生まれている」と指摘する。

一方で、あえて分散するのは、障害や災害に対する「事業継続」を強化したいケースや、データ保管場所を管理しながら処理のみを分散させる「データ主権」を担保したいケースが挙げられる。「こうした2つの観点で、分散という選択肢が“新たなスタンダード”になりつつある」（張氏）

しかし、AIインフラを分散するには、拠点間ネットワークの帯域幅・遅延がボトルネックとなり、ひとつのシステムとして統合的に扱えないという課題があった。この課題に対して、IOWN APNでデータセンター間をつなぐことで解決を図っているのがGPU over APNだ。

NTTドコモビジネスでは、これまで主に2つのユースケースでGPU over APNの実証を重ねてきた。

ひとつは、「GPUサーバー同士を引き離す」ユースケースで、複数のデータセンターで単一のGPUクラスタを構成し、計算処理を実施するものだ。実際に、100GbpsのIOWN APNを利用することで、単一データセンターでのLLM（70億パラメータ規模）の学習時間と比較して、分散環境でも「1.005倍」とほぼ同等の性能を発揮できることを確認しているという。