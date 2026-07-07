2024年4月末に結成されたアイドルグループ「SEIEN -星宴-」のミントグリーン担当として活躍した堀木さな（ほりき・さな）さんが、1st DVD「卒業」（発売元：マイロール、収録時間：95分、価格：4180円）の発売記念イベントを6月27日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
グループは5月24日の「FINAL ONEMAN LIVE ～星の宴でまた会おう～」をもって終幕。アイドルを卒業した堀木さんが、新たな活動に向けての意思を固めるという意味で、このタイトルを選んだそうである。ロケは2月に沖縄で行われている。
――沖縄ロケはいかがでした？
【堀木さな】 撮影会で水着姿を撮っていただいたことはありますが、映像はまったくなかったので手探りの状態でした。でも、なんと言っても沖縄ロケですし、ビーチに行ったり古民家で素敵な時間を過ごせてよかったです。
――美しいジャケ写が印象的ですね。
【堀木さな】 これは沖縄に到着してすぐに撮ったシーンでの1枚です。ロケは4泊5日だったのですが、終盤になれば少しずつ慣れてくるし、序盤の初心（うぶ）なイメージを楽しんでいただければと思います（笑）。
――お気に入りは？
【堀木さな】 レース素材の水着で、バスルームや洗面所で撮ったシーンです。仕切りのガラスパネル越しとか、洗面台の鏡に映った姿とか、これまで自分が考えもしなかった発想で撮っていただきました。オススメです。
――ほか注目は？
【堀木さな】 風に吹かれながら、黒の衣装を脱いで大人っぽい赤のランジェリーを披露するところです。こういう形（＝下乳が見えるデザイン）のものは初めてだったし、「着こなせるのかな？」と思いながらカメラと向き合っていました。
――今後はどういう方向で？
【堀木さな】 形に縛られない活動がしたいです。こう見えて多趣味ですし、グラビアはもちろん、役者とか歌とか、SNSも含めていろいろなことに取り組んでいきたいです。
7月25～26日に恵比寿のエコー劇場で上演されるコントライブ「初恋座 ～江戸に集結！～」への出演も決定。「コメディーをやったことはあってもコントは未経験。初チャレンジなのでがんばりたい」と意気込みを語った。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります