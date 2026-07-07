2024年4月末に結成されたアイドルグループ「SEIEN -星宴-」のミントグリーン担当として活躍した堀木さな（ほりき・さな）さんが、1st DVD「卒業」（発売元：マイロール、収録時間：95分、価格：4180円）の発売記念イベントを6月27日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

グループは5月24日の「FINAL ONEMAN LIVE ～星の宴でまた会おう～」をもって終幕。アイドルを卒業した堀木さんが、新たな活動に向けての意思を固めるという意味で、このタイトルを選んだそうである。ロケは2月に沖縄で行われている。

――沖縄ロケはいかがでした？

【堀木さな】 撮影会で水着姿を撮っていただいたことはありますが、映像はまったくなかったので手探りの状態でした。でも、なんと言っても沖縄ロケですし、ビーチに行ったり古民家で素敵な時間を過ごせてよかったです。

――美しいジャケ写が印象的ですね。

【堀木さな】 これは沖縄に到着してすぐに撮ったシーンでの1枚です。ロケは4泊5日だったのですが、終盤になれば少しずつ慣れてくるし、序盤の初心（うぶ）なイメージを楽しんでいただければと思います（笑）。

――お気に入りは？

【堀木さな】 レース素材の水着で、バスルームや洗面所で撮ったシーンです。仕切りのガラスパネル越しとか、洗面台の鏡に映った姿とか、これまで自分が考えもしなかった発想で撮っていただきました。オススメです。

――ほか注目は？

【堀木さな】 風に吹かれながら、黒の衣装を脱いで大人っぽい赤のランジェリーを披露するところです。こういう形（＝下乳が見えるデザイン）のものは初めてだったし、「着こなせるのかな？」と思いながらカメラと向き合っていました。

――今後はどういう方向で？

【堀木さな】 形に縛られない活動がしたいです。こう見えて多趣味ですし、グラビアはもちろん、役者とか歌とか、SNSも含めていろいろなことに取り組んでいきたいです。

7月25～26日に恵比寿のエコー劇場で上演されるコントライブ「初恋座 ～江戸に集結！～」への出演も決定。「コメディーをやったことはあってもコントは未経験。初チャレンジなのでがんばりたい」と意気込みを語った。