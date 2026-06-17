【2026年夏限定】札幌でトマム牧場のミルクを使ったマザーリッチの雲海かき氷が発売！

札幌の夏は、旅の途中でも容赦なく体にまとわりつきます。駅を出てホテルへ向かう道、信号待ちの数十秒、観光の合間にふっと足が止まる夕方。なにか冷たいものでも……でも、ただ冷たいだけのかき氷では少し物足りない。そんなときのために、草原の風や雲海の白さまで連れてくれる一杯を、札幌のかき氷店「Mother Rich」（マザーリッチ）と星野リゾート トマムが用意しました。

札幌の人気かき氷店「マザーリッチ」と星野リゾート トマムのコラボメニュー

「ファームリッチかき氷」は、札幌の人気かき氷店「マザーリッチ」が、トマムにある星野リゾート トマムとコラボレーションした商品。

マザーリッチは、着色料や添加物を使用せず、子どもでも安心して食べられる素材選びと、「最初の一口目はフワッと、中盤はドシッと、最後は軽く」と計算された絶妙な食感のこだわりが人気の札幌では鉄板のかき氷店。地元・北海道食材とコラボした商品開発も多く、星野リゾート トマムにある牧場「ファーム星野」とのコラボは今年で3年目の取り組みです。

2026年のコラボ商品の販売期間は7月4日から8月16日までで、マザーリッチの素材へのこだわりと、トマムの空気を札幌まで届けたいというファーム星野の思いが重なって、夏だけの一杯になりました。

トマムの夏を描く「ファームリッチかき氷」のこだわり

今年のテーマは、夏のトマムの風景。味の中心にあるのは、ファーム星野の特製ヨーグルトです。トマムで育った牛のミルクから作ったヨーグルトを水切りし、舌にゆっくり残る濃さに仕立てています。さらっと消える甘さではありません。少し腰のある、むっちりした涼しさです。

器の上には、雲海みたいなホイップクリーム。そこへ、草原を思わせる手作りキウイソースが流れます。子牛と「トマム ザ・タワー」をかたどったサブレがのっているのも、ちょっとずるい。食べる前に写真を撮りたくなる、サブレを崩すのを一瞬ためらいそうなかき氷です。

スプーンを進めると、氷の中からミックスベリージャム、練乳、はちみつが出てきます。最初はキウイの酸味がきゅっと。次にヨーグルトのコクが来て、後半は練乳とはちみつが甘く丸く包みます。味が一方向に進まないので、次々とスプーンが伸びる美味しさです！

札幌にいながら、トマムの夏をひと口ずつすくう。そんな逃げ道があるだけで、暑い日も少し軽くなります。夏の札幌旅行の予定に入れてもいいし、札幌在住の方なら仕事帰りにひとりで寄るのもいいかも。少し疲れた日の夕方に食べのもおすすめです！

ファームリッチかき氷

●販売期間：2026年7月4日～8月16日

●場所：Mother Rich

●住所：札幌市北区麻生町2丁目1-5

●時間：平日13:00～18:00

土日祝 11:00～18:00

※月曜定休

●料金：1,500円（税込、1日20食限定）