たぶん、この夏一番記憶に残る夜。さいたま市で3,500基のランタンが夜空を彩る「七夕祭り」

七夕の夜に、短冊へ願いを書く。子どもの頃はそれだけで少し胸が高鳴ったものですが、大人になると、そういう時間をつい後回しにしてしまいますよね。仕事帰りに駅のホームで汗をぬぐいながら、「今年の夏もあっという間に終わりそう」と感じる日もあるかもしれません。

そんな夏の夜に、少しだけ足を伸ばして訪れたいイベントが「七夕スカイランタン祭り2026」です。

日本最大級のランタンイベント

「七夕スカイランタン祭り2026」は、最大3,500基のランタンが1日に夜空へ放たれる、日本最大級のスカイランタンイベントです。

2026年7月には埼玉会場、8月には京都会場で実施されます。埼玉会場は、埼玉スタジアム2002公園横の大門上池調節池広場で開催を予定しています。開催時間は17:00から21:00まで。ランタンのリリースは20:30頃を予定しているため、日が落ちてから会場の空気が少しずつ変わっていく時間も楽しめます。

使用するランタンには火ではなくLEDライトを採用。糸とおもりを取り付け、空へ飛ばしきらずに回収できる仕組みにしています。小さな子どもと一緒に訪れる人にも、安心して参加しやすいイベントです。

2025年開催時には4万4千枚のチケットが完売しました。数字だけを見ると少し驚きますが、あの光景を一度見たいと思う人が多いのも納得です。写真で見てもきれい！ でも、たぶん本当に心に残るのは、ランタンを手に持ってリリースを待つ数分間の静けさかもしれません。

イベントの中心となるのは、夜空へ向かって一斉にランタンをリリースする時間です。最大3,500基のランタンがゆっくりと浮かび上がり、会場全体がやわらかな光に包まれます。アーティストによる生演奏が流れる中で、周囲の声が少しずつ小さくなり、みんなが同じ空を見上げる。ほんの数秒のことなのに、長く記憶に残る場面になるはずです。

七夕にちなんで、願いを書いた短冊をランタンに添えることもできます。大げさな願いでなくてもいいのです。「今年は少し穏やかに過ごしたい」くらいの願いでも、光にのせると不思議とちゃんとした祈りに見えてきます。

夏祭りらしいにぎわいも楽しめる

ランタンリリースまでの時間には、会場内の夏祭りコンテンツを楽しめます。

キッチンカーでは、からあげや冷たいラムネなど、夏祭りらしいフードやドリンクを販売。縁日エリアには射的やスーパーボールすくいが並びます。お面販売、水占い、七夕の笹飾りもあり、歩いているだけで少し懐かしい気分になります。

フォトスポットや提灯ウォールも用意されています。浴衣で訪れれば写真にも残しやすく、友人同士やカップル、家族連れにもよく合います。もちろん、普段着でふらっと立ち寄っても楽しめます。

今年の夏、心に残る夜をひとつ作るなら、ランタンが浮かぶ空の下に立ってみるのはどうでしょう。願いごとは、書いてみるだけで少し前向きな気持ちになります。

夏祭りの明るさと、七夕の静かな祈り。その両方を空へ浮かべる夏の思い出を作りに、さいたま市へ行ってみませんか？

七夕スカイランタン祭り2026

【埼玉会場】

●会場名：埼玉スタジアム2002公園横 大門上池調節池広場(予定)

●住所：〒336-0967 埼玉県さいたま市緑区美園２丁目１−１９１

●開催日程：2026年7月17日（金）〜7月23日（木）

●開催時間：17:00〜21:00（ランタンリリースは20:30頃）

●チケット：一般大人チケット：5,200円～

一般子供チケット：2,000円～