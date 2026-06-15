札幌に「朝食が旅の目的になるホテル」1号店がオープン！

朝食のために、札幌のホテルを選ぶ。そんな旅も、かなり楽しいと思います。

観光地を歩き回る前の朝って、意外と旅の記憶に残りますよね。まだ少し眠いままロビーを抜け、湯気の立つ料理の前で「今日は何から食べよう」と迷う時間。そこで北海道らしい味に出会えたら、その日一日が少しだけ弾みます。

札幌駅前に生まれた新ホテルブランド

2026年6月1日、コアグローバルマネジメント株式会社は、北海道札幌市中央区北2条西2丁目9に「リージョニア by クインテッサ 札幌駅前」をリブランドオープンしました。新ホテルブランド「リージョニア」の第1号店で、地下鉄「さっぽろ駅」から徒歩約3分、JR「札幌駅」から徒歩約6分の場所にあります。

このホテルが打ち出す軸は、朝食、ご当地のもてなし、駅前アクセス。なかでも目を引くのは、約70種類が並ぶ朝食ビュッフェです。ライブキッチンでは、職人が握る寿司、ステーキ、ラーメンなどを目の前で仕上げます。朝からここまで食べていいのかな、と少し笑ってしまうほど、北海道の味が食卓に集まります。

到着時には、ロビーで北海道の銘菓やクッキー、ご当地ドリンクを楽しめます。数量や時間には限りがありますが、長旅のあとに甘いものをひと口食べるだけで、気持ちはふっとほどけます。客室のお茶やコーヒー、アメニティにも北海道にゆかりのある品をそろえています。

札幌時計台や大通公園も徒歩圏内です。重い荷物を抱えて長く歩かずに済むので、観光にも出張にも使いやすい場所といえます。雨や雪の日ほど、この近さはありがたいはず。

朝に備える夜を過ごすホテル

前夜の食事を少し控えめにして、翌朝に備える。そんな作戦を立てたくなるホテルです。札幌の朝を、ただの出発前の時間で終わらせない一泊になるかもしれません。

リージョニア by クインテッサ 札幌駅前

●住所：〒060-0002 北海道札幌市中央区北２条西２丁目９（地図）※旧ネストホテル札幌駅前

●アクセス：地下鉄東豊線『さっぽろ駅』より徒歩約3分

●問い合わせ先：011-206-9898