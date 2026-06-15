札幌に「朝食が旅の目的になるホテル」1号店がオープン！

文●つなぐ旅ひがしにほん編集部

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リージョニア by クインテッサ 札幌駅前

この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。

　朝食のために、札幌のホテルを選ぶ。そんな旅も、かなり楽しいと思います。

　観光地を歩き回る前の朝って、意外と旅の記憶に残りますよね。まだ少し眠いままロビーを抜け、湯気の立つ料理の前で「今日は何から食べよう」と迷う時間。そこで北海道らしい味に出会えたら、その日一日が少しだけ弾みます。

札幌駅前に生まれた新ホテルブランド

リージョニア by クインテッサ 札幌駅前

　2026年6月1日、コアグローバルマネジメント株式会社は、北海道札幌市中央区北2条西2丁目9に「リージョニア by クインテッサ 札幌駅前」をリブランドオープンしました。新ホテルブランド「リージョニア」の第1号店で、地下鉄「さっぽろ駅」から徒歩約3分、JR「札幌駅」から徒歩約6分の場所にあります。

　このホテルが打ち出す軸は、朝食、ご当地のもてなし、駅前アクセス。なかでも目を引くのは、約70種類が並ぶ朝食ビュッフェです。ライブキッチンでは、職人が握る寿司、ステーキ、ラーメンなどを目の前で仕上げます。朝からここまで食べていいのかな、と少し笑ってしまうほど、北海道の味が食卓に集まります。

【13種の握り寿司】　職人が目の前で一貫ずつ丁寧に握る、甘エビやニシン炙り、北寄（ホッキ）貝などの新鮮な海の恵み

【3種の鉄板焼き】　北海道名物のジンギスカンや、ビーフステーキ、ポークを熱々で提供

【カスタム北海道ラーメン】　札幌味噌、函館塩、根昆布だしの3種のスープと2種の麺、そして豊富なトッピングを自由に組み合わせて楽しめます

　到着時には、ロビーで北海道の銘菓やクッキー、ご当地ドリンクを楽しめます。数量や時間には限りがありますが、長旅のあとに甘いものをひと口食べるだけで、気持ちはふっとほどけます。客室のお茶やコーヒー、アメニティにも北海道にゆかりのある品をそろえています。

　札幌時計台や大通公園も徒歩圏内です。重い荷物を抱えて長く歩かずに済むので、観光にも出張にも使いやすい場所といえます。雨や雪の日ほど、この近さはありがたいはず。

朝に備える夜を過ごすホテル

　前夜の食事を少し控えめにして、翌朝に備える。そんな作戦を立てたくなるホテルです。札幌の朝を、ただの出発前の時間で終わらせない一泊になるかもしれません。

リージョニア by クインテッサ 札幌駅前
●住所：〒060-0002 北海道札幌市中央区北２条西２丁目９（地図）※旧ネストホテル札幌駅前
●アクセス：地下鉄東豊線『さっぽろ駅』より徒歩約3分
●問い合わせ先：011-206-9898

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