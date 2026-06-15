札幌に「朝食が旅の目的になるホテル」1号店がオープン！
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
朝食のために、札幌のホテルを選ぶ。そんな旅も、かなり楽しいと思います。
観光地を歩き回る前の朝って、意外と旅の記憶に残りますよね。まだ少し眠いままロビーを抜け、湯気の立つ料理の前で「今日は何から食べよう」と迷う時間。そこで北海道らしい味に出会えたら、その日一日が少しだけ弾みます。
札幌駅前に生まれた新ホテルブランド
2026年6月1日、コアグローバルマネジメント株式会社は、北海道札幌市中央区北2条西2丁目9に「リージョニア by クインテッサ 札幌駅前」をリブランドオープンしました。新ホテルブランド「リージョニア」の第1号店で、地下鉄「さっぽろ駅」から徒歩約3分、JR「札幌駅」から徒歩約6分の場所にあります。
このホテルが打ち出す軸は、朝食、ご当地のもてなし、駅前アクセス。なかでも目を引くのは、約70種類が並ぶ朝食ビュッフェです。ライブキッチンでは、職人が握る寿司、ステーキ、ラーメンなどを目の前で仕上げます。朝からここまで食べていいのかな、と少し笑ってしまうほど、北海道の味が食卓に集まります。
到着時には、ロビーで北海道の銘菓やクッキー、ご当地ドリンクを楽しめます。数量や時間には限りがありますが、長旅のあとに甘いものをひと口食べるだけで、気持ちはふっとほどけます。客室のお茶やコーヒー、アメニティにも北海道にゆかりのある品をそろえています。
札幌時計台や大通公園も徒歩圏内です。重い荷物を抱えて長く歩かずに済むので、観光にも出張にも使いやすい場所といえます。雨や雪の日ほど、この近さはありがたいはず。
朝に備える夜を過ごすホテル
前夜の食事を少し控えめにして、翌朝に備える。そんな作戦を立てたくなるホテルです。札幌の朝を、ただの出発前の時間で終わらせない一泊になるかもしれません。
リージョニア by クインテッサ 札幌駅前
●住所：〒060-0002 北海道札幌市中央区北２条西２丁目９（地図）※旧ネストホテル札幌駅前
●アクセス：地下鉄東豊線『さっぽろ駅』より徒歩約3分
●問い合わせ先：011-206-9898
このほかの役立つ東日本観光情報は「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」で！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
過去記事アーカイブ
- 2019年
- 05月
- 2018年
- 03月
- 2015年
- 11月