「果物より甘い！」と話題　那須塩原の道の駅、朝採れトウモロコシ祭りが7月25日スタート

スーパーで買うトウモロコシもいいけれど、実はトウモロコシのおいしさの実力って、そんなものじゃない、って知ってますか？

那須塩原の道の駅で販売されているトウモロコシは、一口かじって、その甘さに思わず声が出るほどです。実はこのトウモロコシ、収穫からわずか数時間しか経っていないんです。鮮度が落ちる前に届けられる、この贅沢を知らないまま夏を終えるのはもったいない。7月25日から始まる「とうもろこしフェア」、その現場にぜひ足を運んでみてください。

那須塩原、朝採れトウモロコシの実力

栃木県那須塩原市にある道の駅「明治の森・黒磯」では、7月25日（土）より「とうもろこしフェア」が開催されます。

トウモロコシは収穫した瞬間から甘みが逃げていきます。だからこそ「朝採れ」の一言に価値がある！ 直売所に並ぶトウモロコシは、朝5時に畑で採れたばかりのもの。

・ゴールドラッシュ（定番の濃厚な甘さ）

・白いおおもの（果物のような純白の甘み）

・サニーショコラ（彩り豊かなバイカラー）

普段のスーパーではなかなか見かけない希少なトウモロコシにも出会えます。入荷状況によって品種が変わるため、この3種、毎日必ずあるとは限りません。今日出会えた品種に、明日は出会えないかもしれない。そんな一期一会なトウモロコシなんです。

那須塩原市は、日本屈指の酪農郷。道の駅が位置する青木地区は、その中でもとりわけ酪農が息づく場所です。この地特有の恵まれた環境が、野菜本来の力強い美味しさを育んでいるんです。

今しか食べられない！爽やかパスタ＆驚きのソフトクリーム

フェア期間中は、館内グルメも見逃せません。直売所に届くフレッシュなトウモロコシを使った、夏にぴったりの限定メニューが登場します。

とうもろこしとすだちの冷製パスタ

トウモロコシの濃厚な甘みに、すだちの爽やかな酸味が重なる絶妙な味わい。ドライブの途中にさっぱりと味わえる夏の一品です。

焼きとうもろこしソフト

地元の新鮮な生乳で作った濃厚ソフトクリームと、香ばしい焼きとうもろこしの風味が奇跡のコラボレーション。香ばしさと優しい甘さがクセになる、ここでしか味わえない限定スイーツです。

夏休みの予定がまだ白紙なら、この週末は、ぜひ那須塩原まで足を延ばしてみてください。どの品種に一番心を掴まれるか。食べた感想も、ぜひSNSなどで教えてください！

明治の森のとうもろこしフェア

●開催期間：2026年7月25日（土）～ 出荷状況に応じて終了

●開催場所：道の駅「明治の森・黒磯」

●住所：栃木県那須塩原市青木27