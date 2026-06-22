「果物より甘い！」と話題 那須塩原の道の駅、朝採れトウモロコシ祭りが7月25日スタート
この記事は、東日本連携都市観光サイト「つなぐ旅-東日本- ひがしにほんトラベルガイド」に掲載された観光情報ニュースを再編集したものです。
スーパーで買うトウモロコシもいいけれど、実はトウモロコシのおいしさの実力って、そんなものじゃない、って知ってますか？
那須塩原の道の駅で販売されているトウモロコシは、一口かじって、その甘さに思わず声が出るほどです。実はこのトウモロコシ、収穫からわずか数時間しか経っていないんです。鮮度が落ちる前に届けられる、この贅沢を知らないまま夏を終えるのはもったいない。7月25日から始まる「とうもろこしフェア」、その現場にぜひ足を運んでみてください。
那須塩原、朝採れトウモロコシの実力
栃木県那須塩原市にある道の駅「明治の森・黒磯」では、7月25日（土）より「とうもろこしフェア」が開催されます。
トウモロコシは収穫した瞬間から甘みが逃げていきます。だからこそ「朝採れ」の一言に価値がある！ 直売所に並ぶトウモロコシは、朝5時に畑で採れたばかりのもの。
・ゴールドラッシュ（定番の濃厚な甘さ）
・白いおおもの（果物のような純白の甘み）
・サニーショコラ（彩り豊かなバイカラー）
普段のスーパーではなかなか見かけない希少なトウモロコシにも出会えます。入荷状況によって品種が変わるため、この3種、毎日必ずあるとは限りません。今日出会えた品種に、明日は出会えないかもしれない。そんな一期一会なトウモロコシなんです。
那須塩原市は、日本屈指の酪農郷。道の駅が位置する青木地区は、その中でもとりわけ酪農が息づく場所です。この地特有の恵まれた環境が、野菜本来の力強い美味しさを育んでいるんです。
今しか食べられない！爽やかパスタ＆驚きのソフトクリーム
フェア期間中は、館内グルメも見逃せません。直売所に届くフレッシュなトウモロコシを使った、夏にぴったりの限定メニューが登場します。
とうもろこしとすだちの冷製パスタ
トウモロコシの濃厚な甘みに、すだちの爽やかな酸味が重なる絶妙な味わい。ドライブの途中にさっぱりと味わえる夏の一品です。
焼きとうもろこしソフト
地元の新鮮な生乳で作った濃厚ソフトクリームと、香ばしい焼きとうもろこしの風味が奇跡のコラボレーション。香ばしさと優しい甘さがクセになる、ここでしか味わえない限定スイーツです。
夏休みの予定がまだ白紙なら、この週末は、ぜひ那須塩原まで足を延ばしてみてください。どの品種に一番心を掴まれるか。食べた感想も、ぜひSNSなどで教えてください！
明治の森のとうもろこしフェア
●開催期間：2026年7月25日（土）～ 出荷状況に応じて終了
●開催場所：道の駅「明治の森・黒磯」
●住所：栃木県那須塩原市青木27
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