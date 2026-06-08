花菖蒲の公園で夜まで待つと何が起こる？

初夏の三条には、昼と夜でまったく違う表情を見せてくれる公園があります。

明るい時間には、紫や白、淡い色合いの花菖蒲が水辺を彩り、日が落ちると、なんと今度は蛍が静かに舞い始めるんです！ にぎやかすぎず、けれど心に残る。初夏のおでかけに、そんな時間を探している人にぴったりのイベントのはじまりです！

三条市の初夏の風物詩

新潟県三条市の「しらさぎ森林公園」では、2026年6月15日（月）から6月28日（日）まで、『花菖蒲まつり』が開催されます。

公園内に広がる約8,400㎡の菖蒲園では、例年6月中旬から下旬にかけて、100種2万本もの花菖蒲が見頃を迎えます。紫、白、薄桃色。ひとつひとつの花を眺めていると、同じ菖蒲でも表情がずいぶん違うことに気づきます。風が通るたびに花びらが揺れて、園内の空気まで少しやわらかくなるようです。

そして夜には、ゲンジボタルやヘイケボタルが園内を舞い始めます。月明かりに照らされた花菖蒲と、ふわりふわりと浮かぶ蛍の光。昼間の華やかさとはまた違う、しっとりとした景色が広がります。

花菖蒲と蛍が織りなす「今だけ」の体験

期間中は、花菖蒲と蛍の観賞だけでなく、初夏の休日を楽しめる催しも用意されています。

6月20日（土）には、10時から15時まで模擬店が出店。焼きそばやポップコーンのほか、地元名物『ひな鳥金子』の半羽唐揚げも味わえます。同日13時から15時までは、花菖蒲やホタルをモチーフにした『オリジナル缶バッジづくり体験』も実施されます。さらに19時から20時30分までは、『ホタルの生態説明会＆観察会』が開催されます。クイズを交えながらホタルの不思議について学んだあと、実際に夜の園内を歩いて観察します。

翌6月21日（日）には、9時30分から11時30分まで、ガイドと一緒に公園外周の山道を巡る『自然観察ハイク』も行われます。こちらは事前申込制で、定員は15名。

期間中はそのほか、『フォトコンテスト』や『スタンプラリー』も実施されます。花菖蒲をじっくり撮るのもいいですし、蛍の時間まで園内をめぐりながら過ごすのも楽しそうです。

昼には花菖蒲の色を楽しみ、夜には蛍の光を待つ。そんな一日は、派手なレジャーとは少し違って、あとからふと思い出したくなる時間になりそうです。初夏の三条で、季節がそっと重なる瞬間を歩いてみては？

花菖蒲まつり

●開催期間：2026年6月15日（月）〜 6月28日（日）

・6月20日（土）

10:00〜15:00：模擬店出店

13:00〜15:00：缶バッジづくり体験

19:00〜20:30：ホタルの生態説明会＆観察会(参加費無料・申込不要)

・6月21日（日）

9:30〜11:30：自然観察ハイク(※要事前申込・定員15名)

●会場：しらさぎ森林公園

●住所：新潟県三条市矢田727

●料金：入場無料（公園は終日開放）