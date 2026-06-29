RTX 5060 Ti搭載「DAIV Vket推奨PC」登場 VRChatも3DCG制作も快適
マウスコンピューターは、7月11日から7月26日までVRChat内の特設ワールドで開催される「バーチャルマーケット 2026 Summer」に出展する。あわせて、出展決定を記念した「Vket 推奨パソコン」を6月29日から販売開始するという。販売はマウスコンピューターWEBサイト、ダイレクトショップ、電話通販窓口で受け付ける。
出展ブースは、メタバース上でオリジナル3Dモデルの制作・販売を手掛けるクリエイター兼配信者の所場氏監修による特別コラボレーションだ。2026年にブランド誕生10周年を迎える「DAIV」の歩みをVR空間で表現したデザインに、所場氏ならではのクリエイティブな世界観を融合した空間となる。
ブース内では、来場者のPCパフォーマンスをその場で確認できるベンチマークギミックや、描き下ろしのオリジナルイラスト展示を楽しめる。さらに、所場氏のアバターやマスコットキャラクターのワーミーが来場者を迎えるほか、音声演出や巨大DAIVモデルの展示も用意する。気になった製品はブース内から公式サイトへ移動してそのまま購入できるという。
Vket 推奨パソコンは、バーチャルマーケットを快適に楽しみたい人向けのスタンダードモデル3機種と、作品を出展したい人向けのクリエイターモデル3機種を展開する。たとえば、DAIV FX-I7G6T（Vket 推奨 PC）はインテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K PlusとGeForce RTX 5060 Ti、32GBメモリ、1TB NVMe Gen4 SSDを搭載し、3DCG制作や動画編集にも対応するミドルレンジ機だ。価格は499,800円から。
もう一つのDAIV KM-A7A7X（Vket 推奨 PC）は、AMD Ryzen 7 9800X3DとAMD RADEON RX 9070 XT、64GBメモリ、2TB NVMe Gen4 SSDを備えるハイエンド構成だ。3Dコンテンツ制作や高負荷なクリエイティブワークを想定したモデルで、価格は797,200円から。両機種ともWindows 11 Home 64ビットを採用し、3年間センドバック修理保証と24時間365日の電話サポートが付帯する。
購入特典として、7月10日11:00から7月31日10:59まで使える16,500円OFFクーポンを配布する。さらに対象製品の購入者には、VRChatで使えるDAIV 10周年記念デザインの3Dデータと、バーチャルマーケット 2026 Summer × DAIVのオリジナル壁紙をプレゼントするという。開催期間中はマウスコンピューターダイレクトショップ全店でもVR体験コーナーを設置し、Vketブースを無料で体験できる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります