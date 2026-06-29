RTX 5060 Ti搭載「DAIV Vket推奨PC」登場　VRChatも3DCG制作も快適

マウスコンピューターは、7月11日から7月26日までVRChat内の特設ワールドで開催される「バーチャルマーケット 2026 Summer」に出展する。あわせて、出展決定を記念した「Vket 推奨パソコン」を6月29日から販売開始するという。販売はマウスコンピューターWEBサイト、ダイレクトショップ、電話通販窓口で受け付ける。

出展ブースは、メタバース上でオリジナル3Dモデルの制作・販売を手掛けるクリエイター兼配信者の所場氏監修による特別コラボレーションだ。2026年にブランド誕生10周年を迎える「DAIV」の歩みをVR空間で表現したデザインに、所場氏ならではのクリエイティブな世界観を融合した空間となる。

ブース内では、来場者のPCパフォーマンスをその場で確認できるベンチマークギミックや、描き下ろしのオリジナルイラスト展示を楽しめる。さらに、所場氏のアバターやマスコットキャラクターのワーミーが来場者を迎えるほか、音声演出や巨大DAIVモデルの展示も用意する。気になった製品はブース内から公式サイトへ移動してそのまま購入できるという。

Vket 推奨パソコンは、バーチャルマーケットを快適に楽しみたい人向けのスタンダードモデル3機種と、作品を出展したい人向けのクリエイターモデル3機種を展開する。たとえば、DAIV FX-I7G6T（Vket 推奨 PC）はインテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K PlusとGeForce RTX 5060 Ti、32GBメモリ、1TB NVMe Gen4 SSDを搭載し、3DCG制作や動画編集にも対応するミドルレンジ機だ。価格は499,800円から。

もう一つのDAIV KM-A7A7X（Vket 推奨 PC）は、AMD Ryzen 7 9800X3DとAMD RADEON RX 9070 XT、64GBメモリ、2TB NVMe Gen4 SSDを備えるハイエンド構成だ。3Dコンテンツ制作や高負荷なクリエイティブワークを想定したモデルで、価格は797,200円から。両機種ともWindows 11 Home 64ビットを採用し、3年間センドバック修理保証と24時間365日の電話サポートが付帯する。

購入特典として、7月10日11:00から7月31日10:59まで使える16,500円OFFクーポンを配布する。さらに対象製品の購入者には、VRChatで使えるDAIV 10周年記念デザインの3Dデータと、バーチャルマーケット 2026 Summer × DAIVのオリジナル壁紙をプレゼントするという。開催期間中はマウスコンピューターダイレクトショップ全店でもVR体験コーナーを設置し、Vketブースを無料で体験できる。