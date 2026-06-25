マウスコンピューター、信州大学教育学部と包括連携協定　「MousePro C4」で教育DXを推進

マウスコンピューターは、信州大学教育学部と6月25日付で包括連携協定を締結すると発表した。連携の狙いは、文化、産業、教育、学術研究の各分野で相互協力を深め、地域発展、教育研究の充実、人材育成につなげることだ。あわせて、校務におけるPC等IT機器の利用状況に関する共同研究を本格始動するため、14型ノートパソコン「MousePro C4」を附属学校教員向けに配備するという。

MousePro C4は、約1.37kgの軽量設計とMIL規格（MIL-STD-810H）準拠の堅牢性を両立した法人向けノートパソコンだ。OSにはWindows 11 Pro Educationalを採用し、授業準備や校外での教育活動など、学校現場の実務に寄り添う構成となる。共同研究では、こうした機材を通じて、教員の校務でのIT機器活用状況を調査し、教育環境の改善に生かす狙いだ。

今回の協定では、ICTを活用した教育分野の共同研究や情報交換、先端技術を活用した教育環境の整備、人材交流と育成、地域活性化などが主な連携事項となる。マウスコンピューターと信州大学教育学部は、協定締結を起点に、教育現場での実践的な知見を蓄積し、学術研究の発展と地域社会への貢献を進める方針だ。