DAIV 10周年記念「柊マグネタイト」コラボ始動 限定モデルを期間限定販売
マウスコンピューターは6月26日、クリエイター向けブランド「DAIV」の誕生10周年を記念したスペシャルプロジェクト「DAIV meets 柊マグネタイト」を公開した。公開場所は特設ページで、オリジナル楽曲「Plastic Heart Download」とミュージックビデオを軸に、制作背景や制作環境を語るインタビューも掲載する。あわせて、プロの制作現場を支えるDAIVの特別モデルを期間限定で販売する施策も展開するという。
この企画には、音楽を柊マグネタイト、キャラクターデザイン・イラスト・アニメーションをハツミノ、映像をお菊、振付をウィルが担当し、各分野のクリエイターが参加する。音楽、映像、アニメーション、振付を横断して世界観を作り込む点が特徴で、DAIVが掲げる高性能と機能性を、作品づくりの文脈で訴求する内容だ。
特設ページでは、公開中のミュージックビデオに加え、作品制作の裏側や使用環境を紹介するインタビューを確認できる。クリエイターの発想をどのように制作へ落とし込んだのかが分かる構成で、制作機材に関心のある読者にも見どころが多いという。さらに本企画を記念し、参加クリエイターの世界観をイメージした特別モデルを用意し、制作用途に応じた構成で展開する。
製品ラインアップの一例として、DAIV S5-I7G60SR-Aを449,900円で販売する。OSはWindows 11 Home 64ビット、CPUはインテル Core Ultra 7 プロセッサー 155H、グラフィックスはNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU、メモリは32GB、ストレージは1TB（NVMe Gen4×4）だ。
そのほか、持ち運びに適した軽量モバイルモデルとしてCore Ultra 7 255H搭載機、本格的な制作に対応するデスクトップモデルとしてCore i7-14700FとGeForce RTX 5060 Ti搭載機も用意する。販売期間は6月26日から2027年3月31日まで。
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