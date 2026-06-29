G TUNE、「PRAGMATA」動作確認済ゲーミングPCを発売　RTX 5070搭載モデルなど

マウスコンピューターは、ゲーミングパソコンブランド「G TUNE」から、カプコンの最新作『PRAGMATA（プラグマタ）』の動作確認済パソコンを6月29日に発売する。高精細な映像表現やレイトレーシング、DLSS 4のマルチフレーム生成とRay Reconstructionに対応する本作に向け、ミドルからハイエンド帯の構成をそろえた点が特徴だ。

G TUNE DG-A7G70は、AMD Ryzen 7 5700XプロセッサとNVIDIA GeForce RTX 5070を搭載したゲーミングデスクトップで、販売価格は459,800円だ。ホワイトモデルのG TUNE DG-A7G70（ホワイトモデル）も同価格で、性能とデザイン性を両立する構成となる。さらに、G TUNE H6-I9G7TBK-Cは高性能CPUとGPUを備えたゲーミングノートパソコンで、販売価格は549,800円だ。

『PRAGMATA』は、パズルとアクションを融合したSFアクションアドベンチャーで、AIに支配された近未来の月面世界を舞台に、調査員ヒューとアンドロイドの少女ディアナが地球への帰還を目指す物語だ。PC版はパストレーシングにも対応し、光の反射や質感をよりリアルに描写する点が見どころとなる。G TUNEの動作確認済みパソコンは、こうした高負荷な描画処理でも快適なプレイ環境を想定して設計されているという。

購入はマウスコンピューターの公式オンラインストアから可能だ。各製品の詳細は、G TUNEの動作確認済パソコンページや製品個別ページで確認できる。加えて、マウスコンピューターダイレクトショップ店舗では『プラグマタ』体験版の試遊展示を実施し、実際のゲームプレイを通じて高性能ゲーミングPCの描画性能を体感できる。店舗では、デスクトップとノートパソコンの違いや、設置環境に合わせた選び方も確認しやすいという。