RTX 5070搭載ゲーミングPCも対象　マウスコンピューター「夏のボーナスセール」開催

マウスコンピューターは6月26日から7月30日まで、マウスコンピューターダイレクトショップ全店およびG-Tune：Garage大阪で店舗限定セール「夏のボーナスセール」を開催する。期間中は、普段使いからビジネス向け、ゲーミング向けまで、店頭おすすめ商品を特別価格で購入できるのが特徴だ。購入方法は、各対象店舗での店頭販売となり、数量限定のため在庫や取扱状況は店舗への確認が必要だという。

注目商品の1つは、15.6型ノートパソコンの「mouse A5-A5A01SR-A」だ。Windows 11 Home 64ビット、AMD Ryzen 5 7430Uプロセッサ、AMD Radeon グラフィックス、16GBメモリ、NVMe 500GB SSDを備え、3年間センドバック修理保証が標準で付属する。期間限定店頭価格は134,800円だ。

もう1つは、ダイレクトショップ専用ケースモデルの「NEXTGEAR EG-A7G70/EX」だ。AMD Ryzen 7 7800X3Dプロセッサと360mm水冷クーラー、GeForce RTX 5070 12GB、32GB DDR5-5200メモリ、NVMe Gen4 1TB SSD、750W電源を搭載し、ガラスサイドパネルを採用する。クリアシフトシステムによるステルスからクリアへのモード切替にも対応し、見た目の変化を楽しめる点が魅力だ。3年間センドバック修理保証が標準で、期間限定店頭価格は369,800円だ。

セール対象商品はいずれも数量限定で、購入を検討する場合は各店舗への問い合わせが推奨される。店舗で実機を見ながら選びたい利用者にとって、夏のボーナス期に合わせた注目企画となる。