生成AIの業務利用が本格化する中、企業ではクラウドAIサービスの利用料である“トークンコスト”の急増が問題となっている。これからAI利用がさらに高度化し、24時間休むことなくタスクを処理し続けるAIエージェントが普及すれば、この従量課金コストの問題はますます深刻になるだろう。

「過去12カ月間で、1トークンあたりのコストは約80％下落した一方で、トークンの消費量は10倍になった。生成AIソフトウェア（サービス）に対する企業支出は3倍に増えている」

5月に米国で開催された「Dell Technologies World」において、同社 副会長でCOOを務めるジェフ・クラーク氏はこう語った。トークン単価は劇的に下がったものの、それを打ち消す勢いで企業内のAI利用が加速し、トークンコスト全体ではむしろ増加する流れが生まれている。同社 会長兼CEOのマイケル・デル氏も「トークン消費量は2030年には3400％増加」という予測を示している。

本格的なAI活用、AIエージェントが浸透する時代を見据えて、企業はいま“トークンの経済性（トークノミクス）”を考える時期に来ている。

「人件費よりもトークンコストを重視」 AIエージェント時代の企業に大きな変化

Dell Technologies Worldの基調講演で、クラーク氏は、この1年間でAI周辺に起きた“10大変化”をまとめた。

このうち、トークンコストに関係する変化としては、まず前述の「トークン単価の下落」と「トークン消費量の増大」がある。トークン消費量が10倍に増えた背景には、企業内におけるAI利用の浸透だけでなく、1つの処理で数百万トークンを扱えるAIモデルのコンテキストウィンドウ拡大や、フィジカルAIの本格活用の始まりといった理由もあるという。

「Dell社内のエンジニアグループでも、かつては1カ月かけて消費していた量のトークンを、わずか数時間で消費するようになっている。これは何かがおかしくなったわけではなく、AIエージェントが正しく動作している証だ。エージェント時代にはこうしたことが起きるので、企業はしっかりと備えなければならない」

一方、AIがもたらす成果にも、この1年間で大きな変化が起きている。マイケル・デル氏も指摘したが、AIエージェントを前提とした業務プロセスを再構築することで、これまでのような“20％、30％”ではなく“20倍、30倍”の生産性向上が期待できる （関連記事：「30％ではなく“30倍”の生産性向上へ」 AIエージェント時代に求められるIT基盤、マイケル・デル氏が語る） 。

クラーク氏は、こうした大きな成果の95％は、社内でわずか5％にすぎない“AIのスーパーユーザー”が生み出すことになると語る。このスーパーユーザーとは、エージェントの効果的な扱い方を習得し、リサーチからコーディング、モデリング、戦略分析まで、あらゆる業務で自在にエージェントを活用できるユーザーのことだ。

そのため「AI導入の投資対効果を“組織全体の平均値”で測っても、正しい戦略は立てられない」と強調する。「本当に考えるべきなのは“わが社のAIスーパーユーザーは誰か、どこにいるのか”ということだ」（クラーク氏）。

さらにクラーク氏は、これからの企業では、人員コスト（人件費）よりもトークンコストを注視するようになると話す。「これまで、認知的作業（Cognitive Work）の成果は人間の労働時間に比例すると考えられてきたが、AIエージェントが働くこれからは、ビジネス成果はトークンコストに比例するものになっていくだろう」（クラーク氏）。