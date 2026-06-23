セブン、角切りレアチーズをサンド！やばっ、その名もスイーツバーガー

セブン‐イレブンは「スイーツバーガー レアチーズ＆アーモンド」（313円）を全国の店舗にて6月23日より順次発売します。

え？レアチーズをバンズでサンド

「スイーツバーガー」新登場

セブン‐イレブンから、見た目も華やかな新しいスイーツが登場します。

「スイーツバーガー レアチーズ＆アーモンド」は、濃厚ながらも軽やかな味わいのオーストラリア産クリームチーズに、香ばしいアーモンドと爽やかなオレンジピールを組み合わせ、ピンク色のふわふわブリオッシュでサンドしたスイーツ。

ふわっとしたブリオッシュバンズと、レアチーズクリームが織りなす、一体感のある口どけにこだわりったといいます。

なめらかな口当たりのなかに、具材の香ばしさと爽やかな風味が広がる新感覚。手軽に食べられるため、移動中や仕事の合間のリフレッシュタイムにもぴったりだとしています。

レアチーズの存在感が強すぎる

これまでにない見た目のスイーツが登場します。



角切りレアチーズをどーんとサンドした、その名も「スイーツバーガー」。思わず「やばっ」と声が出そうな見た目は、店頭でも目を引くはず。セブンで見かけたらぜひチェックしてみてください。

（※文中の価格はすべて税込）