HKT48を卒業後、アイドルグループ「イイトコドリ」の白色担当として活躍した長野 雅（ながの・みやび）さんが、1st DVD「Elegance」（発売元：竹書房、収録時間：142分、価格：4620円）の発売記念イベントを6月21日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
グラビア活動に専念することを決め、6月14日に都内で執り行われたイイトコドリ卒業チェキ会をもって、アイドルとしての活動に終止符を打った長野さん。そこからわずか1週間後のイベントということで、参加チケットも完売を成し遂げ、多くのファンが会場に詰めかけた。
――ロケはいかがでした？
【長野 雅】 4月に宮古島に行ってきたのですが、監督さんをはじめスタッフの方々の的確な指示で、すごく楽しいロケ現場でした。可愛いところも大人っぽいところも含めて、とにかく自然体でピュアなイメージで撮っていただけました。
――シーンの紹介を。
【長野 雅】 ジャケ写にありますが、黄色のビキニで海に行って元気に遊んだり、屋外コートでバドミントンをやったり、朝ベッドで起こしてあげるシーンがあったり。水色のジャージを脱ぎ、プールの前で競泳水着を披露するところも撮りました。
――お気に入りは？
【長野 雅】 最後のほうに収録されている、セーラー服のシーンです。制服のなかでは一番好きだし、着られてうれしかったです。デザインは違うけれど、私も学生時代は中高一貫校でセーラー服を着ていましたし……まだイケると思います（笑）。
――ほか注目は？
【長野 雅】 グレーのレオタードを着て、部屋でエクササイズするところです。グラビアではお尻をチャームポイントにしているのですが、そこが上手に表現できているかなと。セーラー服のシーンでも、スカートの裾から結構いい具合に見えています。
当面の目標は、グラビア誌の表紙を飾ることと紙の写真集を出すこと。これまでの実績と人気で考えれば、表紙に起用されるチャンスは遠からず巡ってくるだろう。8月26日には、早くも2nd DVD「僕だけのアイドル」をリリース。詳細な日時は未定だが、7月中に撮影会も予定しているそうなので、SNSは欠かさずにチェックしていこう。
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