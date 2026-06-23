SNSの総フォロワーは約35万人。天然Iカップが魅力の有村ユキ（ありむら・ゆき）さんが、3rd BD＆DVD「凛として、ゆるやかに。」（発売元：MERA、収録時間：BD 98分、DVD 81分、価格：BD 5720円、DVD 4620円）の発売記念イベントを6月14日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

コスプレイヤーやパチスロの演者としても高い人気を誇る有村さんだが、今作は同タイトルの1st写真集（発行元：辰巳出版、定価：4400円）と同時ロケによる映像。3月に熱海で撮影されたもので、温泉旅館を訪れる物語となっている。

――どんなシーンが楽しめますか？

【有村ユキ】 旅館に到着してロビーでくつろぐシーンに始まり、浴衣を着て大浴場に行ったり、旅館のスタッフ（＝視聴者）と親密な関係になったりも。薄暗い寝室でイチャイチャするシーンもあります。

――オススメは？

【有村ユキ】 ロケーションが活かされているし、ギリギリまで肌を見せているので、露天風呂に入るところです。胸やお尻のむちむち感もすごいし、見ごたえのあるシーンに仕上がっている点も推したいです。

――1st写真集のほうで、お気に入りを挙げるなら？

【有村ユキ】 笑顔を売りにしているので、やっぱり表紙の写真です。きれいな光が差し込む部屋で、服を脱いでいくという流れのなかで見せた1枚です。このシチュエーションでも肌の露出は攻めているので、ぜひご覧になってほしいです。

――ところで、大のスクエニ好きでも有名ですが、現在なにかプレイしています？

【有村ユキ】 FF6のレベル上げをひたすらやっています。キャラ全員にアルテマを覚えさせ、ラスボスを何分で倒せるかに挑戦。昼間はパチスロのほうが忙しいので、夜中にプレイしています（笑）。

ホールに来店して場を盛り上げるパチスロ演者としては、7月から大規模な遠征を行うことを発表。「これまでないくらいの勢いの来店イベントになると思うし、行ったことがない県も多いので、みなさんに会いに来てほしいです」と呼びかけた。