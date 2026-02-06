九州を拠点に活躍中。コスプレイヤーとして高い人気を誇る有村ユキ（ありむら・ゆき）さんが、2nd DVD「Sweet Impact」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：115分、価格：4620円）の発売記念イベントを1月18日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

1st DVDでHカップだったバストは、測り直したらIカップにサイズアップしていたことが判明。さらにグラビア映えするボディーとなった2nd DVDは、家庭教師のアルバイトをする女子大生という設定の物語である。ロケは9月に沖縄にて。

――よくある役柄ですね。

【有村ユキ】 高校生の男の子（＝視聴者）を教えているのですが、ノースリーブニットを着ているので胸がすごく目立つんですよ。勉強に身が入らなくなったら、気分転換で海に遊びに行ったりします。

――全体的な流れとしては？

【有村ユキ】 実は家庭教師とは別に、エステティシャンの仕事もこっそり掛け持ちしているんです。サロンを訪れるお客さんのとイケナイ関係も描かれていて、特に後半のチャプターは大胆な展開になっています。

――オススメは？

【有村ユキ】 プールで遊ぶシーンです。いつもマイクロビキニが多いなか、前開きタイプの競泳水着を着ているところがポイント。胸の形やボディーラインがきれいに出せるし、自分にマッチしている水着だなと感じました。

――エステティシャンを演じているところでは？

【有村ユキ】 金色のビキニで魅せる寝室のシーンです。今作のなかでは最も大人っぽく取り組めたんじゃないかと。前作に比べると撮影にも慣れてきたし、全力でがんばれたと思うので視聴してみてください。

――ところで、コスプレイヤーとしてはどんなキャラを？

【有村ユキ】 特に決まっているわけではないのですが、「クロノ・トリガー」のルッカなどはよくやります。FFシリーズも好きなのですが、その気持ちが強すぎてコスプレできないんですよ。初恋もFF4のカインです（笑）。

Xの紹介欄を見ると分かるが、とにかくスクエニ系のRPGが大好き。カインに惚れたと考えれば、なかなか深いこだわりと審美眼を持っている……と言えるだろう。「2026年は雑誌に出たり、紙の写真集を出せるようになりたいです！」と元気に抱負を述べた。