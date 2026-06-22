週の“1日分”を会議に費やす管理職　しかも“情報伝達”中心の会議ばかり

「今日も会議ばかりだ」と嘆く管理職の姿を、日常的に目にする方も多いのではないか。
ナイスモバイルが2026年6月19日に公開した「ビジネスパーソンの会議・AI活用実態調査 2026」によると、上位管理職（事業部長・部長・課長クラス）は、週の“約1営業日分（17.2%）”を会議の出席と準備に費やしていることが判明した。
これは、週40時間を基準として、役職別の会議占有率（（準備時間＋開催時間）×週頻度）を試算した結果であり、全体平均は10.4%となっている。
ナイスモバイルは、「『会議を効率化したい』という課題が、経営判断として取り組む価値のあるテーマであることを示す数字」と言及している。
他にも、会議開催の主な目的については、「情報共有」が40.1%で最多となり、「進捗確認」（21.7%）と合わせると、多くの会議が一方向的な情報伝達の場として機能している状況だ。一方で「意思決定」という回答は18%にとどまっている。
また、「最も多い会議形態」については、「対面会議」が過半数を超え（50.8%）、次点の「WEB会議」（37.3%）と合わせると約9割を占めた。「ハイブリッド会議」は5.2%にとどまり、ハイブリッド会議経験者の51.3%が「発言しづらい」などの課題を感じていることも明らかになっている。
最後に会議でのAIの活用状況について、約半数（51.6%）が何らかの形でAIを使っていると回答。具体的な活用方法は「音声の文字起こし」（55%）「内容の要約」（46.2%）「議事録の自動作成」（38.5%）が上位となった。
本調査は、会議DXソリューションを展開するナイスモバイルが、日本企業の会議の実態を明らかにすることを目的に、ビジネスパーソン519名（うち会議参加者は327名）に対して2026年5月に実施している。
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