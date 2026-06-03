ベゼルなしの大画面映像を実現　ナイスモバイルの新LEDウォールが登場

ITで会議DXを支援するナイスモバイルは、LEDウォールシステム「Flex LED Wall CN27シリーズ」を販売開始した。このシリーズは、0.9mm、1.25mm、1.5mmの画素ピッチを持つ3モデルを展開し、柔軟なカスタマイズが可能な設計となっている。価格はオープン価格となっている。

「Flex LED Wall CN27シリーズ」は、約600mm×340mmのLEDキャビネットを縦横に組み合わせて、設置空間や用途に応じた大型映像表示を実現する製品だ。ショールームや会議ホール、店舗ロビーなど多様な場面での利用が可能で、COB実装技術により高精細な表示性能と優れたメンテナンス性を併せ持つ。

このシリーズは、一般的なディスプレイのベゼルに依存せず、液晶ディスプレイやプロジェクターでは実現しにくいシームレスな映像体験を提供する。特に0.9mmピッチのモデルは、近距離でも精細な表示が可能で、会議やショールームにおいて文字情報やグラフィックを明確に伝えるのに適しているという。

オプションとして、ワイヤレス投影が可能な「MAXHUB Mirroring Box II」との組み合わせがあり、PC画面を迅速に共有することやデジタルサイネージとしての活用がさらに広がる。