800時間遊んだ島を捨てて、また無人島へ。「あつ森」をSwitch 2で怖いくらい楽しんでいる

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800時間の島を置いて、新しい島へ……

こんにちは。ファミリーコンピュータと同い年、ゲームとガジェットを愛するASCII編集部のオールドルーキー、西川と申します。私の趣味はゲーム収集で、メガCDの全タイトル（116本）とXbox 360の全タイトル（725本）をコンプリートしています。

Nintendo Switchで一番遊んだゲームは何か。私の場合、たぶん「あつまれ どうぶつの森」です。プレイ時間はおよそ800時間。冷静に考えると、会社員が口にしていい数字ではない気もしますが……

住民の配置、家の周りの小道、海辺のカフェ風スペース、なんとなく置いたはずなのに妙にしっくり来たベンチ。日々手を入れ続け、気がつけば「まあ、これはこれで完成形では？」と言いたくなる島ができあがっていたわけです。さすがに800時間もかけただけあって、出来には満足していました。

そんな納得の島を持っていたにもかかわらず、「あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition」を始めた私は、なぜか新しいデータで最初から島生活を始めました。

砂浜の明るさ、木々の見え方、どうぶつたちの表情。全部がちょっと新鮮で、「これは新しい島で見たほうが楽しいのでは？」という悪魔のささやきに負けました。Switch 2になって画面がきれいになった、というだけで人はここまで軽率になれます。

今回紹介するのは、もちろん「あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition」。Amazonでは参考価格6,480円のところ、5%OFFの6,155円で発売中です（6月19日現在）。

レトロゲーム育ちはやり直しに強い！

もっとも、私はレトロゲームで鍛えられています。ファミコン、スーパーファミコン、メガCDあたりのセーブデータは、ある日突然いなくなるもの。昨日まで育てたデータが、今日には“なかったこと”になる。

あの理不尽を何度も浴びてきた人間にとって、ゲームを1から始めることへの抵抗はかなり薄い。データ消失ではなく、自分の意思でやり直しているぶん、むしろ健全です。……たぶん。

で、新しい島生活はどうか？ これがまあ、普通に楽しい。テントから始まり、雑草を抜き、枝を拾い、魚を釣り、虫を捕まえ、たぬきちの顔を見る。

やっていることは見覚えがあるのに、Switch 2の画面で見ると少しだけリゾート感が増しています。朝の光を浴びた島を歩くだけで、なぜか仕事前に「今日もやるか」という気分になります。

ホテル経営したいのに、まだ島が育っていない

大型アップデートで遊びが増えたのも大きいところです。特に気になっているのがホテル経営。島にホテル、いいじゃないですか。どうぶつたちが泊まりに来るのか、内装をいじれるのか、妙なこだわり部屋を量産できるのか。想像だけでニヤニヤできます。

ただ、どうやらこれはストーリークリア後のコンテンツらしい。新規データで始めた私は、まだそこまでたどり着けていません。ホテル経営者になる前に、まずは無人島の労働者です。

正直、少し後悔もあります。800時間の島なら、今ごろホテル経営に手を出せていたかもしれない。あの完成済みの島をSwitch 2のきれいな画面で歩き回り、追加コンテンツをすぐに味わう道もあったはずです。

でも、新しい島で石を叩いていると、まあこれはこれでいいか……となる。過去の島は過去の島。今の島には今の島の味があります。たぬき商店がまだ小さいことすら、ちょっと愛おしい。

最大の敵はたぬきちではなく積みゲーでは

問題は、時間です。Switch 2には遊びたい新作がある。積みゲーも山ほどある。なのに、あつ森は「今日だけちょっと水やりを」「貝殻だけ拾っておくか」「ついでにマイルも少し」と、こちらの予定表に勝手に入り込んできます。気づけば30分、下手すれば1時間。ホテル経営にたどり着く前に、現実世界の生活がまた島に吸われていく危険がある

「あつまれ どうぶつの森 Nintendo Switch 2 Edition」は、昔ハマった人ほど危ないゲームです。800時間遊んで「もう十分やった」と思っていたはずなのに、画面がきれいになり、大型アップデートで遊びが増え、新しい島で再出発した瞬間に、またあの時間が始まる。

ホテル経営を遊ぶためにストーリークリアを目指すはずが、途中で花の交配に寄り道し、住民の家の周りを飾り、また島づくりに没頭する未来が見える。見えるのに、やめられる気がしない……。

結局、最大の敵はローンではありません。たぬきちでもありません。積みゲーです。いや、積みゲーに負けずに島へ通っている時点で、もう勝敗は決まっているのかもしれません。