スクエニ、名作「FFX」をHD-2D化 「オクトラ大陸の覇者」でコラボ開催
スクウェア・エニックスは6月17日、スマートフォン向けRPG「OCTOPATH TRAVELER（オクトパストラベラー） 大陸の覇者」において「FINAL FANTASY X（ファイナルファンタジー10）」とのコラボレーションイベントを発表した。
本作は、HD-2Dの代表作で知られる「オクトパストラベラー」シリーズのスマホ向けRPG。積極的に自社コラボをしており、「FF6」「ドラゴンクエスト3」「ライブアライブ」のイベントも行ったことがある。
今回は2001年にPlayStation 2用ソフトとして発売した不朽の名作「FFX」とのコラボということで、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。
新★5キャラは「ティーダ」「ユウナ」「アーロン」の3名。いずれもガチャキャラとなるが、公式Webショップで3名のうち1名をランダムで確定入手できる特別アイテムを配布。取り忘れにご注意を。
記事執筆現在、ゲームはイベント準備のためメンテナンスを実施中。17時からイベントが開始される予定だ。
ユーザーからは「ドット絵が合いすぎる…素敵！」「FFシリーズをHD-2D化するならこのドット絵がいいですね」「この絵でFF10やりてぇわ」「この神コラボも最後かもしれないだろ？だから、全部揃えておきたいんだ！」など、喜びの声が寄せられていた。
【ゲーム情報】
タイトル：OCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者
ジャンル：シングルプレイRPG
配信：スクウェア・エニックス
プラットフォーム：iOS／Android
配信日：配信中（2020年10月28日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
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