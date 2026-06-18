スクウェア・エニックスは6月17日、スマートフォン向けRPG「OCTOPATH TRAVELER（オクトパストラベラー） 大陸の覇者」において「FINAL FANTASY X（ファイナルファンタジー10）」とのコラボレーションイベントを発表した。

本作は、HD-2Dの代表作で知られる「オクトパストラベラー」シリーズのスマホ向けRPG。積極的に自社コラボをしており、「FF6」「ドラゴンクエスト3」「ライブアライブ」のイベントも行ったことがある。

今回は2001年にPlayStation 2用ソフトとして発売した不朽の名作「FFX」とのコラボということで、ファンの間で大きな話題を呼んでいる。

新★5キャラは「ティーダ」「ユウナ」「アーロン」の3名。いずれもガチャキャラとなるが、公式Webショップで3名のうち1名をランダムで確定入手できる特別アイテムを配布。取り忘れにご注意を。

記事執筆現在、ゲームはイベント準備のためメンテナンスを実施中。17時からイベントが開始される予定だ。

ユーザーからは「ドット絵が合いすぎる…素敵！」「FFシリーズをHD-2D化するならこのドット絵がいいですね」「この絵でFF10やりてぇわ」「この神コラボも最後かもしれないだろ？だから、全部揃えておきたいんだ！」など、喜びの声が寄せられていた。

【ゲーム情報】

タイトル：OCTOPATH TRAVELER 大陸の覇者

ジャンル：シングルプレイRPG

配信：スクウェア・エニックス

プラットフォーム：iOS／Android

配信日：配信中（2020年10月28日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）