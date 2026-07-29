Radeon RX 9050搭載「GV-R9050GAMING OC-8GD」登場 GIGABYTEの3連ファンモデル
シー・エフ・デー販売は、代理店を務めるGIGABYTEブランドの新製品として、ゲーミング向けグラフィックボード「GV-R9050GAMING OC-8GD」を7月31日11時から発売する。価格は54,980円前後の見込み。製品はRadeon RX 9050を搭載し、オーバークロック仕様とトリプルファン構成を採用するモデルだ。
GV-R9050GAMING OC-8GDは、WINDFORCE空冷システムを核に、オルタネイトスピニングと3Dアクティブファンを組み合わせることで、冷却効率と静音性の両立を狙う設計だ。さらに、Hawk Fanとグラフェンナノ潤滑剤によって風量と風圧を高めつつ、長寿命化と静音化にも配慮する。GPUとVRAMの熱は銅プレートと複合銅ヒートパイプで素早く逃がし、背面の補強バックプレートが構造強度を支える構成だ。
スペック面では、Boost Clockが最大2760MHz、メモリは8GB GDDR6、メモリ速度は18Gbps、メモリビット幅は128bitとなる。映像出力はDisplayPort 2.1×2とHDMI 2.1×1を備え、最新世代のディスプレイ環境にも対応しやすい。保証期間は2年だ。
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