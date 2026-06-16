震えて知らせる新スマートリング「RingConn Gen 3」予約開始

RingConn（リンコン）を展開するRingConn (香港) Limitedは6月16日、スマートリングの新モデル「RingConn Gen 3」の予約販売を日本市場で開始した。正式販売は7月2日から。価格はモデルにより5万9800円～6万1800円。新たに振動フィードバックモーターを搭載し、心拍の変動や座りすぎといったからだの変化をリングの振動で知らせる点が大きな特徴だ。

からだの変化をリングの振動でお知らせ

Gen 3はリング内部に振動フィードバックモーターを新たに内蔵した。心拍の変動や座りすぎなどの変化を感知すると、リングがやさしく振動して通知する仕組みだ。対応するのは健康アラート、座りすぎ防止アラート、バッテリー残量アラートの3種類。アプリを常に開いていなくても気づけるため、データを確認するだけの受動的なトラッキングから、必要なタイミングで知らせる能動的なアラートへと役割を広げている。振動フィードバックは従来モデルのGen 2にはなかった機能だ。

もう一つの新機能が「血管ヘルス傾向」だ。独自センサーのデータをもとに、日中の活動から睡眠中まで血管のコンディションを継続的にモニタリングし、昼夜の身体的負荷・睡眠・ストレス・活動データを組み合わせて毎日の変化を可視化する。長期的な傾向として蓄積し、体調管理に役立てられる。ただし血圧値を測定するものではなく、医療診断の根拠となるものではない。このほか睡眠時呼吸モニタリング（精度90.7％以上）、女性の健康・妊活サポート、LLM駆動型のAIパートナーなども利用できる。

本体素材はチタンで、重量はサイズにより2.5～3.5g、幅6.8mm、厚み2.3mm。サイズは6～15の10サイズ、カラーはフューチャーシルバー、マットブラック、ブラッシュドシルバー、ブラッシュドローズゴールド、ロイヤルゴールドの5色を用意する。防水性能はIP68／10ATM（水深100m相当）。バッテリーはリング単体で振動フィードバックオン時が10～12日間、オフ時が11～14日間で、ポータブル充電ケースと併用すると150日以上使える。月額サブスクリプションは不要だ。

予約受付期間は6月16日から7月1日まで。期間中は10％オフとなり、ブラッシュド系の2色が5万5620円、フューチャーシルバー／ロイヤルゴールド／マットブラックが5万3820円で購入できる。公式オンラインサイトでの予約購入者には、ブランドアンバサダーを務めるプロフィギュアスケーター・荒川静香さんのサイン入りフォトカードやオリジナルグッズが当たる先行予約特典も用意する。