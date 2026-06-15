本日発売！レアすぎる“幻のチョコクロ”が18日間限定で復活

サンマルクカフェは「プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート」を本日6月15日に発売します。7月2日までの期間限定です。

18日間限定

プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート

サンマルクカフェの看板ベーカリー商品と言える「チョコクロ」（チョコクロワッサン）を進化させた「プレミアムチョコクロシリーズ」の中でも、希少性の高い商品が18日間限定の登場です。

▲プレミアムチョコクロ 生バナナ＆チョコレート

単品390円

プレミアムチョコクロシリーズの第1弾で登場した「プレミアムバナナアーモンドチョコクロ」をバージョンアップさせた一品で、中にチョコレートと4分の1サイズにカットしたフレッシュなバナナを入れ、アーモンドスライスを上部にトッピングしています。

焼き上げた際のアーモンドの香ばしい香りと、大胆に入れたバナナの優しい甘さ、チョコレートの濃厚な甘さの絶妙なバランスが特徴。パリッとしたアーモンドスライスの食感がアクセントとなって、おいしさを引き立てるとうたいます。



本商品は、これまで季節商品が早期終売となったタイミングなどに限定的に登場していたことから、一部から“幻のチョコクロ”と呼び声があるんだとか！

▲プレミアムチョコクロ 生バナナ&チョコレート

プレミアムBOX（5個入） 1750円

お得な、5個入りのアソートボックスも用意されていますよ。

今だけ！これは食べたい

18日間という短い期間の登場にレア感が高まります。生バナナとチョコレートの幻のチョコクロを食べ逃しないように！

なお、5個入りボックスは単品価格より1個あたり40円オトク。友達との集まりに持ち寄るとテンション上げてくれそうでうすよね。

※記事中の価格は税込み