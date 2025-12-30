ロシア系のクォーターで絵師グラドルとして名を馳せる百合川サシャ（ゆりかわ・さしゃ）さんが、2nd DVD「蜜肌の誘惑（ソブラーズン）」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：115分、価格：4620円）の発売記念イベントを12月7日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

8月に千葉県の鴨川で撮影された2nd DVDは、チャプターごとに（視聴者に向けて）さまざまな誘惑を仕掛けるという内容。衝撃や水に強い「GoPro」を利用した、至近距離からの迫力ある映像が織り交ぜられているのが特徴である。

――どんなシーンが楽しめますか？

【百合川サシャ】 寝起きにシャツを脱いで誘惑したり、胸を揺らしながら砂浜を走ったり、和室で浴衣をはだけて大人の色気で攻めたりしています。これで（サーシャ菜美のころから数えて）6枚目になりますが、従来よりセクシーな姿を見せることができました。

――オススメは？

【百合川サシャ】 GoProを使ったバスルームのシーンです。いつもなら監督さんが自分に近い位置で指示をするのですが、今回は「自然な演技をやってほしい」と1人でバスルームに残される形に。自撮りによるダイナミックな映像を楽しんでほしいです。

――ほか注目は？

【百合川サシャ】 黒のランジェリーにヒョウ柄の帽子をかぶって、建物の階段でダンスを披露するところです。肉体美を出そうと肌の露出も結構がんばったし、ちょっとファッショナブルな感じに仕上がっている点を推したいです。

――2025年を振り返った感想も。

【百合川サシャ】 久しぶりにイメージDVD復帰して、みなさんに見てもらえたことが一番うれしかったです。成長した姿を楽しんでいただけるように、2026年はさらに上を目指していきたいです。

絵師グラドルの活動については、個人でイラスト集を作ったそうなので、「2026年のどこかで売りたいと思っています」とのこと。百合川さんが描く絵はレギュレーションの厳しい即売会では取り扱えないこともあるので、そのあたりを考慮しつつ機会を模索するようだ。