パティ4枚×チーズ4枚！1615kcalのカロリーバーガー、決め手はスモーキーソース

バーガーキングは5月29日より、新商品「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」を期間・数量限定で発売します。
1615kcalの「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」が新登場
ビーフパティ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”の新作として、「特製スモークベーコンソース」で仕上げた超大型バーガーが新登場します。
▲スモークハウス ザ・ワンパウンダー 2490円／セット2790円
直火焼きの100％ビーフパティ4枚とチェダーチーズ4枚を重ね、ピクルスやマヨソース、炒めたオニオンを合わせて、「特製スモークベーコンソース」で仕上げた商品です。
「特製スモークベーコンソース」は、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ、コク深くスモーキーな味わいが特徴だとしています。
総カロリー1615kcal、総重量545gというボリューム満点の超大型バーガーです。購入ごとにオリジナルステッカーが1枚付属します。
▲オリジナルステッカー
大容量サイドメニューやビッグドリンクも登場！
また、同日から大容量サイドメニュー「ビッグバーレル」3種や、セットのドリンクを増量できる「ビッグドリンク」も展開します。
▲ビッグバーレルA 1500円
チリチーズフライ2個分とフレンチフライ（L）2個分を組み合わせた大容量パックです。
▲ビッグバーレルB 1500円
チキンナゲット35ピースをまとめたセットで、BBQソースまたはマスタードソースが5つ付属します。
▲ビッグバーレルC 1500円
オニオンリング5袋分をまとめた大容量メニューです。
▲ビッグドリンク ＋100円（単品380円）
対象のセット注文時に追加100円で、Mサイズ2杯分のドリンクに変更できる仕様です。単品でも販売します。
肉4枚を特製スモークベーコンソースで味わう！
総カロリー1615kcal、総重量545gというインパクトのある新作バーガーが登場します。特製スモークベーコンソースは、刻みベーコンの香ばしさと炒めオニオンの甘みが重なるコク深い味わいで、直火焼きビーフパティの旨みを引き立ててくれそう！
大容量サイドメニューやビッグドリンクも用意されているので、家族や友人との食事や、一人でしっかり食べたい日に注文してみては？
※価格は税込み表記です。
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