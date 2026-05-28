パティ4枚×チーズ4枚！1615kcalのカロリーバーガー、決め手はスモーキーソース

バーガーキングは5月29日より、新商品「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」を期間・数量限定で発売します。

1615kcalの「スモークハウス ザ・ワンパウンダー」が新登場

ビーフパティ4枚を使用した“ワンパウンダーシリーズ”の新作として、「特製スモークベーコンソース」で仕上げた超大型バーガーが新登場します。

▲スモークハウス ザ・ワンパウンダー 2490円／セット2790円

直火焼きの100％ビーフパティ4枚とチェダーチーズ4枚を重ね、ピクルスやマヨソース、炒めたオニオンを合わせて、「特製スモークベーコンソース」で仕上げた商品です。

「特製スモークベーコンソース」は、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ、コク深くスモーキーな味わいが特徴だとしています。

総カロリー1615kcal、総重量545gというボリューム満点の超大型バーガーです。購入ごとにオリジナルステッカーが1枚付属します。

▲オリジナルステッカー

大容量サイドメニューやビッグドリンクも登場！

また、同日から大容量サイドメニュー「ビッグバーレル」3種や、セットのドリンクを増量できる「ビッグドリンク」も展開します。

▲ビッグバーレルA 1500円

チリチーズフライ2個分とフレンチフライ（L）2個分を組み合わせた大容量パックです。

▲ビッグバーレルB 1500円

チキンナゲット35ピースをまとめたセットで、BBQソースまたはマスタードソースが5つ付属します。

▲ビッグバーレルC 1500円

オニオンリング5袋分をまとめた大容量メニューです。

▲ビッグドリンク ＋100円（単品380円）

対象のセット注文時に追加100円で、Mサイズ2杯分のドリンクに変更できる仕様です。単品でも販売します。

肉4枚を特製スモークベーコンソースで味わう！

総カロリー1615kcal、総重量545gというインパクトのある新作バーガーが登場します。特製スモークベーコンソースは、刻みベーコンの香ばしさと炒めオニオンの甘みが重なるコク深い味わいで、直火焼きビーフパティの旨みを引き立ててくれそう！

大容量サイドメニューやビッグドリンクも用意されているので、家族や友人との食事や、一人でしっかり食べたい日に注文してみては？

※価格は税込み表記です。