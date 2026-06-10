ロゴも一新した「Claris FileMaker 2026」の機能強化をまとめて紹介
「Claris FileMaker」のAI機能が今年も進化！ 使いやすさと安定性を両立させた新版が登場
2026年06月10日 10時00分更新
Appleの100%子会社であるClaris Internationalは、2026年6月10日、ローコード開発ツールである「Claris FileMaker（クラリスファイルメーカー）」の新版「Claris FileMaker 2026」を提供開始した。
新版では、主に「実用的なAI機能の実装」「開発者・ユーザー双方の使い勝手」において機能強化を図り、事業継続を実現する2つのバックアップサービスも追加した。
なお、新版の内部バージョンは“26”となり、前版（Claris FileMaker 2025）の22からジャンプアップ。AppleのiOS同様、リリース年に揃えた恰好だ。
より実用的なAI活用のための機能を拡充、AI駆動開発の第一歩も
ひとつ目に紹介するのが、AI関連の新機能だ。前版で大幅に強化された生成AIとの連携をさらに拡張し、AIを効果的に活用する基盤として進化を遂げた。
まずは、「AIモデルと実行環境」の拡張だ。自動化のコマンドであるスクリプトステップにおいて、既存のOpenAI、Anthropic、Cohereに加え、新たにGoogleのGeminiを標準サポート。複雑な設定なしに、既存のスクリプトステップから最適なAIモデルを選択できる手軽さが、FileMakerの強みだろう。
また前版では、機微情報を扱うシステム向けに、AIモデルサーバーによりローカルLLMを構築できる仕組みも実装している。新版では、AI処理のリソース最適化に向け、別マシンにAIモデルサーバーをインストールできるようになった。その他にも、AI処理を高速化する推論エンジン「vLLM」もサポートしている（現状はUbuntuのCUDA環境のみ）。
さらに、AIのデータ理解を深める「フィールドアノテーション」機能も追加した。フィールドの役割をAIにインプットする機能で、機密データの利用を防ぐガードレールとしても機能する。また、画像データに対しても、スクリプトステップによるテキスト化でAIの理解度を高める「イメージキャプション」機能を搭載した。
前版で標準サポートされたRAG構築においても、AIの回答精度を高める「チャンキングサイズの調整」機能を拡充した。データの性質により参照させる情報のサイズを最適化することで、自社の業務を熟知したAIアシスタントの実装が可能になる。
AIエージェントにFileMakerでの開発任せる“未来の第一歩”として、XML関連の機能も強化された。カスタムAppをXMLとして出力する際に、スクリプトやテーブル単位での「分割出力」に対応。これにより、AIに読み込ませるトークン量を節約できる。加えて、XMLの適用によってカスタムAppの構造的な変更が可能なコマンドラインツールも整備している。
開発生産性・QOLの向上、Webアクセシビリティも強化
続いて紹介するのは開発における使い勝手の向上だ。
まず、macOSにおける「インスペクタ」が改善されている。インスペクタとは、レイアウト作成時のツールパレットにあたる。
新版では、インスペクタを構成する4つのタブを2つに統合。さらに、選択したオブジェクトで実行できる機能だけが表示されるなど、より直感的なUIに刷新された。なお、従来のインスペクタに戻す機能も用意されている。
スクリプトのワークスペース（開発環境）では、前版で実装されたスクリプトの「折りたたみ」機能が、開発者が無効化したステップやコメントにも拡大。よりアクティブなロジックに集中できるようになった。カスタム関数についても、前版のフォルダ管理が強化され、各フォルダ階層で名前や作成日、カスタム順位による「並べ替え」が可能になっている。
フィールドの設定では、「入力の許可と禁止」のカスタマイズ性が向上した。これまで入力の可否のみ設定可能で、より細かい制御はテクニックが求められたり、アクセス権での制御が必要だった。今回、フィールドの入力動作を「編集」「選択のみ」「表示のみ」「計算式で設定」から設定でき、特に「選択のみ」は、「カーソル移動が可能」かつ「内容のコピーはできるが編集は不可」という新しい動作を適用できる。
ここまでの機能強化はほんの一部に過ぎず、他にも画面の表示倍率をスクリプトから1%単位（25%～400%の間）で調整できるようになるなど、開発生産性を高める様々な改善が施されている。
一方で、エンドユーザー向けには、国際的なWebアクセシビリティ基準である「WCAG」への対応を進めた。
米国では、公共システムにおいてWCAGへの準拠が義務化されており、日本でも改正障害者差別解消法の施行以降、同規格への対応が求められるようになっている。
こうした背景を受け、ブラウザ版のFileMaker WebDirectにおいてアクセシビリティを改善。例えば、表示画面を音声として出力する「スクリーンリーダー」との互換性を強化し、フォーカス（カーソル）管理も調整している。
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sponsoredさすがAppleの系譜、俺はFileMakerを最高の開発ツールだと思っている