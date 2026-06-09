OpenAIが上場準備へ「すべての人にAGIを」

人類とAIの未来をうらなうビジョンが示された。

OpenAIは6月8日、米証券取引委員会にS-1登録届出書の草案を非公開で提出したと明らかにした。同社は上場時期はまだ決めておらず、非公開企業のままの方が進めやすい取り組みもあると説明した一方、必要なら早期に上場できる選択肢を持つための手続きだと説明した。

OpenAIでは同日に「すべての人々のために：私たちの計画（Built to benefit everyone: our plan）」という文書を公表。AIを電気の普及になぞらえ、技術そのものではなく、人々がそれを使って何を実現できるかが重要だと訴えた。巨大企業になる可能性を見据え、同社がどんな会社であろうとするのかを示した格好だ。

AIのもたらす力を少数の企業、政府、個人に集中させないという主張が文書のテーマ。「人類に奉仕するAI」を約束に掲げ、AGIが全人類に利益をもたらすようにするという使命をあらためて示している。

そのうえで、文書では具体的な目標を3つ掲げている。1つは研究過程を加速し、部分的に自動化する「自動AI研究者」の構築。もう1つは科学進歩や生産性向上を通じた経済成長の加速。そしてもう1つは、地球上のすべての人に「個人用AGI」を提供することだ。特に研究面では、2028年3月までに同社の研究のかなりの割合をAIが研究者と並んで担う可能性があるとの見通しを示した。

OpenAIは、この局面を「第3段階」と呼んでいる。第1段階はAGIに向けた研究、第2段階はChatGPTなどを通じて現実社会に製品を展開した時期だ。第3段階では、先端AIを豊富で、手頃で、安全で、使いやすいものにし、個人や組織が実際に利益を得られる形へと変えることが課題になるとしている。

上場申請の公表は、この「第3段階」に資本市場という条件が加わることを意味する。公開企業になれば、成長資金の調達や従業員への流動性確保はしやすくなる。一方で、業績開示、市場評価、株主からの成長期待という圧力も強まる。OpenAIが「上場時期は未定」とし、「非公開企業の方が容易なことがある」と書いたのは、この緊張関係を認めた表現だといえる。

さらに、壊滅的リスクを減らすため、主要なAI開発を調整する国際組織が将来的に必要になるとの見方を示し、必要な場合にはフロンティアAI開発を減速させるような協調行動も選択肢に入るとした。

非営利団体として発足したOpenAIが、AI企業としてどこまで成長するのか。誰がAIを使い、利益を得て、誰がどうやって制御するのか。OpenAIは、資本市場に向かう前にその答えをビジョンとして示している。