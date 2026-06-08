GIGABYTE、200Hz対応の27型QHDゲーミングモニター「G27Q20」を発売
シー・エフ・デー販売が代理店を務めるGIGABYTEブランドの最新液晶ゲーミングモニター『GIGABYTE G27Q20』が、6月中旬に発売される。この新製品は、リフレッシュレート200Hzを誇る27インチのQHD（2560 x 1440）モニターで、滑らかで高速な応答を実現する。
GIGABYTE G27Q20は、ゲーマーに理想的なディスプレイとして設計されている。応答速度0.5msとリフレッシュレート200Hzにより、画面のティアリングを大幅に減少させ、スムーズな映像体験を提供する。また、NVIDIA G-SYNCに対応しており、非常に滑らかでレスポンシブなゲームプレイが可能だという。
このディスプレイには、対戦ゲームプレイを強力にサポートする「スマートOD」や「ブラックイコライザー2.0」などのアシスト機能が搭載されている。さらに、四方向の排気口により冷却を促進し、長時間の使用にも耐える安定性と耐久性を兼ね備えている。
GIGABYTE G27Q20は、SuperSpeed IPSバックライトとノングレアスクリーンを備え、鮮やかでクッキリとした映像を提供する。その他に、HDMI 2.0、Display Port 1.4 (DSC)、USB 2.0 Downstream portなど多彩な接続端子が装備されており、ユーザーの様々なニーズに対応する。
本製品はオープン価格で市場に投入され、6月中旬から購入可能となる予定だ。
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