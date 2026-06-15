GIGABYTE、背面配線対応のMicroATXマザーボード「AORUS B850 STEALTH」発表 Wi-Fi 7搭載で6月19日発売
GIGABYTEは、6月19日に新しいMicroATXサイズのマザーボード「AORUS B850 MicroATX STEALTH」シリーズを販売開始する。価格はオープンプライスで、「B850M AORUS STEALTH ICE」は34,800円前後、「B850M AORUS STEALTH」は32,800円前後で販売される予定だ。
「AORUS B850 MicroATX STEALTH」シリーズは、背面配線特化設計が特徴で、オールホワイトの「B850M AORUS STEALTH ICE」とオールブラックの「B850M AORUS STEALTH」の2モデルが用意されている。両モデル共に、8+2+2フェーズ・デジタル電源設計やVRM用大型ヒートシンク、M.2 Thermal Guard Ext.を備え、効率的な冷却性能を提供する。
また、PCIe x16スロットのEZ-Latchによるボタン式クリックリリースや、M.2コネクタのネジ無し設計などの利便性も魅力だ。最新の技術に対応し、DDR5 XMP & EXPOやフロント&リアUSB Gen2 Type-C (10Gb/s)をサポートし、標準搭載されるRealtek高音質オーディオは、クリアな音質を実現する。
さらに、PCIe 5.0およびM.2 EZ-Flex機能付きの2連PCIe 4.0 M.2スロットが全ヒートシンク付きで搭載されており、PCIe 5.0 x16 UDスロット・アーマーや5GbE有線LAN、Wi-Fi 7 802.11be無線LAN + BT 5.4をサポートするなど、拡張性と便利さが考慮されている。
購入者には日本国内正規代理店3年保証と、購入後6ヵ月間のCPUソケットピン折れ保証が付いてくるなど、アフターサポートも充実している。
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