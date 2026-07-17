GIGABYTE、GeForce RTX 5080/5070 Ti/5070搭載「AORUS INFINITY」4製品を発売

シー・エフ・デー販売は、代理店を務めるGIGABYTEブランドの新製品として、AORUS INFINITYシリーズのグラフィックボード4製品を7月17日に発売する。対象は、NVIDIA GeForce RTX 5080搭載の木目調デザインモデル「GV-N5080AORUSIF WD-16GD」と「GV-N5080AORUS IF-16GD」、NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti搭載の「GV-N507TAORUS IF-16GD」、NVIDIA GeForce RTX 5070搭載の「GV-N5070AORUS IF-12GD」で、いずれも4年保証に対応する。価格は、GV-N5080AORUSIF WD-16GDが329,800円前後、GV-N5080AORUS IF-16GDが315,000円前後、GV-N507TAORUS IF-16GDが245,000円前後、GV-N5070AORUS IF-12GDが178,000円前後の見込み。

AORUS INFINITYシリーズは、両面フロースルー構造のWINDFORCE HYPERBURSTクーリングシステムを採用し、高負荷時でも安定動作を狙う設計だ。上位のGeForce RTX 5080搭載2製品は、NVIDIA BlackwellアーキテクチャとDLSS 4により、ゲームやクリエイティブ用途で高い描画性能とAI処理性能を発揮する。木目調外装を備えるGV-N5080AORUSIF WD-16GDは、インテリア性を意識したプレミアムデザインが特徴だ。GV-N5080AORUS IF-16GDは、精巧なディテールと円形ツインファンで冷却性能とビジュアルを両立する。

GeForce RTX 5070 Ti搭載のGV-N507TAORUS IF-16GDは、HAWK FAN、Overdrive FAN、ダイレクトタッチベイパーチャンバー、複合銅ヒートパイプの組み合わせで、GPUとVRAMの熱を効率よくヒートシンクへ伝える放熱設計だ。GeForce RTX 5070搭載のGV-N5070AORUS IF-12GDは、ダイレクトタッチ銅製プレートと複合銅ヒートパイプを採用し、RGB Haloを備えた未来的な外観が目を引く。各モデルとも隠し電源コネクターとマグネットカバーにより、ケーブルを目立たせにくいクリーンビルドに配慮する。

スペック面では、GV-N5080AORUSIF WD-16GDとGV-N5080AORUS IF-16GDがメモリ16GB GDDR7、メモリビット幅256bit、コアクロック2805MHz、GV-N507TAORUS IF-16GDが16GB GDDR7、256bit、2670MHz、GV-N5070AORUS IF-12GDが12GB GDDR7、192bit、2715MHzとなる。映像出力はいずれもDisplayPort 2.1b x3、HDMI 2.1b x1で、保証は代理店保証2年にメーカー延長保証2年を加えた計4年だ。購入は、各製品のリリースページおよび取扱販売店経由で確認できる。

さらにGIGABYTEでは、INFINITY 40周年キャンペーンを実施する。対象のGIGABYTE X870 INFINITYマザーボードとINFINITYシリーズのグラフィックスカードを同時購入し、特設サイトでログインと製品登録を行った応募者全員に、GIGABYTE限定QUOカード10,000円分または5,000円分が進呈される。購入期間は9月27日まで、応募期間は10月11日までとなる。