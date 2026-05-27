GIGABYTE、GeForce RTX 5060採用「GV-N5060GAMING OCV2-8GD」を発売
シー・エフ・デー販売が代理店を務めるGIGABYTEブランドより、NVIDIA GeForce RTX 5060を搭載したオーバークロック対応のグラフィックボード『GV-N5060GAMING OCV2-8GD』が5月27日に発売される。Amazon専売モデルとして、価格は64,500円前後の見込み。
『GV-N5060GAMING OCV2-8GD』は、先進のWINDFORCE冷却システムを採用し、高負荷時でも効率的な放熱を実現する。特筆すべきは、サーバーグレードの高耐久サーマルジェルを使用しており、長時間の安定した動作が可能ということだ。また、GPUに直接接触する銅プレートと複合銅ヒートパイプの組み合わせにより、迅速に熱をヒートシンクへと伝達する性能を持つ。
メタルバックプレートの採用により、剛性が高まり、製品全体の安定性も確保されている点も見逃せない。さらに、クロックやファン設定を一元管理できるGIGABYTE CONTROL CENTERに対応しているため、ユーザーは自由自在に設定をカスタマイズすることができる。
製品の仕様として、コアクロックは2602MHz、メモリ速度は28Gbpsで、メモリビット幅は128bit。メモリサイズは8GBのGDDR7を採用し、DisplayPort2.1b x3とHDMI2.1b x1の出力を備えている。また、2年間の保証がついて安心して使用できる。
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