GIGABYTE製品がAmazonプライムデーで最大40％OFF、RTX 5080や有機ELモニターが特価

CFD販売は、Amazonで7月10日から7月13日まで開催される「Amazonプライムデー」にあわせ、GIGABYTEのモニター、グラフィックボードなどを最大40％OFFで販売する特別セールを実施する。掲載価格はセールやクーポンを反映した参考価格で、実際の販売価格や適用内容は各商品ページで確認する必要がある。先行セールは7月7日から7月9日に実施されており、一部商品は売り切れとなる可能性があるという。

今回のセールでは、GIGABYTEのグラフィックボードGeForce RTX 5080搭載モデルが193,320円、RTX 5070 Ti搭載モデルが159,800円から171,697円、RTX 5070搭載モデルが94,320円から109,800円、RTX 5060搭載モデルが54,980円など、世代や用途に応じて選びやすい構成だ。低価格帯ではGeForce GT 1030搭載モデルが12,980円まで下がり、補助機能用や省スペースPC向けの選択肢もある。

ディスプレイ関連も充実しており、31.5インチ UHD有機ELのAORUS FO32U2Pは148,980円、27インチ UHD有機ELのGIGABYTE MO27U2は109,800円、27インチ QHD有機ELのAORUS FO27Q5Pは134,980円、27インチ QHD有機ELのMO27Q28Gは79,980円となる。液晶モニターでは、27インチ UHDのM27UPが49,980円、27インチ QHDのM27Q2 QD ICEが35,780円、27インチ FHD曲面のGS27FC2が18,880円、27インチ FHDのGS27FAが17,520円と、幅広い価格帯が並ぶ。

購入はAmazon内の各商品ページから行う形式で、商品名ごとのリンク先でセール価格や在庫状況を確認できる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は商品ページをご確認ください。